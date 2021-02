Independientes redoblan esfuerzos en busca de patrocinios

La tarde del lunes, en el distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago) figuraban 173 independientes pidiendo patrocinio para ser candidatos a constituyentes. Una de las listas, integrada por líderes de los movimientos sociales -entre ellos Karina Nohales, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional No+AFP-, emitió el lunes un comunicado denunciando la dificultad que han tenido para recolectar firmas. “Enfrentamos ese proceso denunciando sus múltiples torniquetes para independientes, en especial el veto xenófobo que impide que extranjeros residentes en Chile, con derecho a voto, patrocinen nuestras candidaturas. Necesitamos 2.500 firmas antes del 11 de enero”.

En esta línea, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos -que defiende la vida desde la concepción y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entre otras cosas- emitió una declaración donde lamentan que “nuestra lista inicial era de más de 100 interesados y la mayoría fue quedando en el camino”.

Al 16 de diciembre, el Servel informó de un total de 232 precandidatos que se han habilitado para recibir patrocinios en la plataforma digital, y de 4.761 patrocinios recibidos por esta vía. Esta cifra ha ido aumentando progresivamente, pero el Servel aún no emite una actualización. Por ello, según cifras extraoficiales, hasta el momento habría 1.794 personas no afiliadas a partidos políticos que han decidido apostar por una candidatura a constituyente, con lo que se han recopilado cerca de 100 mil patrocinios.

“El Servel ha implementado la plataforma digital para obtener patrocinios, tanto para candidaturas de independientes y de pueblos originarios, fijando filtros para facilitar y dar seguridad de la validez del patrocinio al respectivo candidato o candidata. Estamos esperando que se apruebe la ley que permitirá el patrocinio virtual para candidaturas municipales y regionales”, señaló el lunes a La Tercera el director del Servel, Patricio Santamaría .

Los expertos coinciden en que el efecto de dispersión generado por la cantidad de candidaturas independientes a convencionales constituyentes podría ser mucho mayor en el eje de izquierda. “Con una izquierda que estaría yendo dividida, sin duda alguna afectará en términos negativos más a la oposición que a la derecha”, dice el cientista político Nicolás Freire.

“El escenario más plausible es que la derecha compita en una sola lista, y que la centroizquierda lo haga en mínimo cuatro: Unidad Constituyente, PC, PH, PEV. Todo esto, asumiendo que es posible una lista desde la DC hasta el FA. De igual forma, tendremos un número aún no determinado de listas de independientes, a lo que se sumarán candidaturas individuales de independientes, generando una gran fragmentación. De suceder esto, la derecha quedará sobrerrepresentada en la convención constitucional”, dice Mauricio Morales, académico de la U. de Talca.

“En caso de que vayan listas independientes y además listas de la izquierda separadas y fragmentadas, esto solo beneficia a la derecha. Ellos están tratando de meter a todos a una misma lista, una especie de ejercicio llamado catch-all (atrápalo todo) que es propio de la esencia de la derecha, no es una estrategia nueva”, afirma Javiera Arce, de la Red de Politólogas.

Tomás Recart, Independientes por Chile: " “Ya junté 2.800 firmas como candidato independiente”

El actual director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, Tomás Recart (43), busca obtener un escaño como candidato independiente en el distrito 11 (Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén ) y ya oficializó su participación en la lista “Independientes con Chile”, junto a Mariana Aylwin y Manuel Inostroza.

¿Fue difícil el proceso de recolección de firmas?

Fue de menos a más. Me fue muy bien, mejor de lo esperado. Logramos la meta en poco tiempo, junté 2.800 firmas y ya hice un llamado a que la gente lea las propuestas de otros independientes para poder apoyar a los que quizás necesiten sus firmas.

¿Cómo se pueden traspasar apoyos, en este caso firmas?

Hay mucha gente que quiere apoyar a candidatos independientes y no quiero que, de cierta manera, estén perdiendo su firma conmigo. Soy de los pocos independientes que respaldan la labor de los partidos. A mi juicio, la estructura de estos es fundamental para la democracia y no soy de los independientes que afirman que todos los partidos son malos y que todos los políticos son malos.

Cada lista debe presentar un programa al inscribirse, ¿Cuáles son los ejes programáticos de “Independientes con Chile”?

En la lista cada candidato hace su énfasis, el mío es educación y modernización del Estado, pero somos un grupo que cree en la democracia, en el diálogo y en independientes de distintas generaciones.

¿Por qué se presenta por el distrito 11?

Vivo en La Reina y ahí están mis redes y mi gente (...). Para mí es muy importante seguir trabajando en Enseña Chile. Uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies, y si pretendo ser un aporte a la convención constitucional es fundamental tener los pies en los lugares donde están los problemas.

Rodrigo Jordán, Independientes No Neutrales: “En algunos distritos vamos a llegar sin problemas, pero en otros no”

Rodrigo Jordán, coordinador de Independientes No Neutrales, cuenta que han tenido que organizarse en conjunto con otros independientes de diferentes distritos para formar una lista única y así lograr la inscripción oficial. “Nosotros tenemos registrados en el Servel a 112 candidatos aproximadamente, y hay registrados poco más de 1.700 candidatos independientes”.

Según el Servel, se requiere de un 0,2% de patrocinio para un candidato de manera individual y el 0,5% para una lista. Hasta el momento, ¿cuántas firmas llevan?

No sabemos, porque el único que puede averiguar esto es el propio candidato, nadie más. Los precandidatos tienen que preguntarle al Servel y se les informa digitalmente cuántas firmas llevan, pero eso tiene un grado de atraso y un grado de irregularidad en el sentido de que un distrito lo informa altiro y otro distrito todavía no. Sí, hay algunos candidatos que ya tienen las firmas, o así lo reportan.

¿Cuáles ya son los precandidatos que están listos para la inscripción?

Estamos haciendo un barrido distrito por distrito, pero los distintos candidatos que imaginamos son Benito Baranda, Patricia Politzer, Miriam Henríquez y José Andrés Murillo. Ellos debieran tener las firmas individuales, no necesariamente por listas, es decir, el 0,2%. Aunque de igual forma siguen trabajando, porque lo que importa es que la lista tenga el 0,5%. Estaba muy preocupado la semana pasada, porque había pocas firmas reportadas. Yo pensé que era por la Pascua y el Año Nuevo, y efectivamente los reportes que estamos recibiendo ahora es que las firmas se reactivaron fuertemente después del Año Nuevo. Tenemos un fuerte repunte de firmas, pero no es suficiente, porque nosotros no somos un partido, entonces no tenemos una cobertura nacional. En algunos distritos vamos a llegar sin mayores problemas, pero en otros, al parecer no.