Inicio de campaña oficialista mantiene en alerta a La Moneda y Boric insiste con prescindencia

Una vez proclamada Paulina Vodanovic como abanderada presidencial del Partido Socialista, el oficialismo completó su cartilla de aspirantes a suceder a Gabriel Boric en la primera magistratura del Estado.

Con el inicio de la carrera oficialista a las primarias, se encendieron las alertas de La Moneda donde miran con atención si la estrategia de los aspirantes será tomar distancia y un discurso crítico del Ejecutivo.

La primera en develar esa estrategia fue la propia Vodanovic, quien a pocas horas de ser proclamada como presidenciable socialista dijo que ella -a diferencia de Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC) y Gonzalo Winter (FA)- no era la continuadora de esta administración.

En La Moneda dan por descontado que los candidatos tendrán un tono crítico con la administración de Boric. Es una fórmula que han usado otros aspirantes a cargos populares del oficialismo, como los alcaldes Tomás Vodanovic (FA) y Macarena Ripamonti (FA) o los gobernadores independientes Claudio Orrego (RM) y Rodrigo Mundaca (Valparaíso). Lo que preocupa al gobierno es cuánto se van a querer desmarcar y el ruido que eso podría generar en el tramo final de la administración frenteamplista y para a unidad del sector.

La presidenta del PS partió dando una señal preocupante para el Ejecutivo al afirmar el sábado que “hemos pagado un precio alto (en el gobierno) por decisiones que no han sido nuestras”.

En La Moneda están más cómodos con la línea que ha expresado la exministra Carolina Tohá, quien ha apuntado a que su aspiración es ir más allá del 30% de base de apoyo del Presidente Boric y ha dicho que no cree “en las continuidades para esta elección”.

En el gobierno son conscientes de que serán consultados cada vez que exista un cruce entre candidatos del sector o cuando un abanderado dispare hacia el Ejecutivo. Frente a eso la decisión es mirar hacia el lado y apegarse al libreto de apuntar a la derecha, señalando que no ofrece gobernabilidad, ya que Chile Vamos, el Partido Republicano y los libertarios no lograron confluir en una primaria que concluya en una sola candidatura.

Dicho diseño fue estrenado este lunes por la vocera subrogante del gobierno, Aisén Etcheverry (FA), quien dijo en La Moneda que “lo que a nosotros nos preocupa es la gobernabilidad y los problemas de gobernabilidad no están en las primarias del progresismo, los problemas de gobernabilidad están en las derechas. (...) Si cruzamos la vereda y vemos lo que está ocurriendo al frente, vemos disputas que no cesan. No vemos acuerdos para avanzar en herramientas democráticas como en las primarias, vemos ideas que son contrapuestas, incluso vemos descalificaciones”.

Boric refuerza la prescindencia

En medio del enfrentamiento entre candidatos del oficialismo, este lunes reapareció en el mapa presidencial Michelle Bachelet, quien, tras desechar una tercera postulación a La Moneda, convocó a todos los abanderados a una reunión para reforzar la unidad del sector.

El Presidente Gabriel Boric no se quiso quedar atrás. Este lunes el Mandatario apareció sorpresivamente en la habitual reunión del comité político ampliado que se hace en Palacio a inicios de cada semana.

Allí estaban Macarena Lobos (Segpres), Jaime Gajardo (Justicia) y Adriana Delpiano (Defensa), así como los representantes de los partidos oficialistas. Boric llegó con dos asesoras, se expresó ante los presentes y se fue antes de alcanzar los cinco minutos.

En ese escaso tiempo, el Mandatario dijo que la elección presidencial estaba abierta y reforzó que él y sus ministros mantendrán una postura prescindente ante las primarias del oficialismo. Se trata de un mensaje que el mismo Boric le recalcó a sus equipos el pasado viernes, en el marco del habitual consejo de gabinete.

Hasta hace unas semanas en el gobierno aseguraban que la exministra Tohá corría con ventaja de cara a la primaria oficialista. Sin embargo, hoy es difícil hacer aseveraciones porque la ofensiva de Vodanovic y la fuerte irrupción de la exminisra Jara (PC) desordenaron los cálculos.

El diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, dio cuenta de aquello: “Nos reafirmó la prescindencia que van a tener todos los ministros, que él le ha instruido a los ministros tener respecto de candidaturas en esta primaria, independiente de que cada uno tenga su posición política y su opción personal, pero en tanto ministro no tener ninguna actuación que se salga de la prescindencia”.

Sobre lo mismo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, precisó que el Mandatario justificó esta decisión “porque tienen que darles las garantías a todos para una participación a plenitud”.

La insistencia por la lista única

La elección parlamentaria es otra de las preocupaciones del Presidente. Durante su breve intervención en el comité político ampliado volvió a insistir en su idea de que la alianza de gobierno inscriba una lista única de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados.

En algunos sectores del oficialismo la resistencia a esta idea ha ido en aumento. Ir en dos listas, pero con “unidad táctica” es la proyección que se hace sobre el resultado final de las negociaciones, las que -en todo caso- todavía no se aborda en detalle.

Públicamente, los dirigentes reconocen que será difícil cumplir con la petición del Mandatario.

En esa línea, por ejemplo, se manifestó la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, quien afirmó que “vemos con algunas dificultades responder con absoluta seguridad a ese llamado, pero estamos, por cierto, haciendo un esfuerzo importante, consultándolo también a las regiones”.

Una visión similar planteó Hirsch (AH), quien advirtió que “aquí no puede haber el sacrificio de algunos por la unidad de todos, tiene que haber la comprensión de que cada partido tiene que tener su espacio”.

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, a su vez, coincidió en que el rendimiento electoral será mejor en una lista única, como lo ha planteado Boric, pero dijo que “hay que ver también si los partidos que tienen una mayor representación parlamentaria. (...) Es importante hacer un esfuerzo genuino de también delimitar a los que tienen una mayor presencia en el Parlamento”.

En el Frente Amplio, el partido del Presidente, han insistido públicamente en cumplir con esa idea. Esta vez la timonel del FA, Constanza Martínez, aseguró que “estamos trabajando fuertemente para que eso así ocurra. Entendemos que hay un desafío muy importante no solo de competir en las elecciones, sino que de ganar, tener un Congreso que sea capaz de hacer avanzar esos cambios”.