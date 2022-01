Izkia Siches: “En la Araucanía hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia el conflicto”

Durante esta jornada y en conversación con Mesa Central, Izkia Siches, designada como la futura ministra del Interior y Seguridad Pública del gobierno del presidente electo Gabriel Boric, enfatizó sobre los conflictos que deberá hacerse cargo durante su mandato: seguridad, violencia en la Araucanía, pandemia por Covid-19, entre otros temas.

“Estoy súper entusiasmada, hace un tiempo le pedí al actual ministro Delgado información en torno a migración y Araucanía. Todavía no tengo esa información. Que bueno que el ministro tiene toda la disponibilidad y ojalá no me deje esperando hasta febrero, quiero llegar a marzo lo más preparada posible”, indicó la doctora Izkia.

De esta forma, Siches señaló que como autoridad deberá “cuidar del presidente y a todos su ministros” y agregó que se reunirá con ex ministros para “aprender de sus errores y aciertos”.

Una de las principales críticas que se han emitido sobre el nuevo gabinete del presidente electo Gabriel Boric viene del actual convencional Hugo Gutierrez (PC), quien indicó que “no sabía que Apruebo Dignidad tenía un acuerdo con la ex Concertación, entonces me sorprendí un poco. Yo no puedo menos que felicitar al PS, qué manera de ganar perdiendo”, esto luego de que Mario Marcel, Maya Fernández y Carlos Montes fueran convocados.

En esta línea, Izkia Siches reforzó su apoyo a Mario Marcel destacando que él “se ha comprometido con este nuevo gobierno incorporando a la condonación al CAE” y que “no apoyará el retiro de fondos como nuestros presidente electo que ha manifestado que el dinero no puede salir de los bolsillos de los trabajadores”.

Además, agregó que en que este próximo gobierno “no va a apoyar los proyectos actuales que están en el congreso con respecto a los retiros de fondos previsionales, pero no es una decisión solamente del ejecutivo, y vamos a dialogar para buscar fórmulas que apoyen a las familias”.

Por otro lado, la futura ministra negó que el nuevo gobierno se identifique como socialdemócrata, sino más bien como “un gobierno ciudadano” y puntualizó en que “como mujer independiente, quiero darle garantía a todos los partidos que no van a existir privilegios, sino que cada uno de ellos son fundamentales para llevar adelante nuestro programa de gobierno”

Seguridad en la Araucanía y manifestaciones en Plaza Baquedano

La seguridad pública es una de las tareas que tendrá que asumir Izkia Siches como ministra del Interior y desde varios frentes, el conflicto que se vive en La Araucanía y la violencia en la macrozona sur es uno de los principales tema a abordar.

Durante esta semana, la violencia se ha visto aún más acentuada en la zona con el fallecimiento de dos personas en Carahue. Frente a este hecho, Izkia manifestó que “ha sido una semana muy compleja. Solidarizo con las familias y entiendo que tenemos que hacer las cosas diferentes, pero manteniendo el estado de derecho y la seguridad de las personas”.

Asimismo, sostuvo que “militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que lo ha incrementado” y llamó al diálogo para avanzar hacia la paz. “Con los camioneros mi llamado es conversar para repensar la forma en que se abordará este problema”, añadió.

Por otro lado, la doctora emplazó a un grupo reducido de civiles no mapuches de “sacar beneficio de este conflicto”. Si bien no detalló de quiénes se trataba, lamentó que algunas “personas no estén disponibles para poder innovar en soluciones diferentes y que no tengan voluntad de diálogo”.

Con respecto a las manifestaciones por el “indulto a los presos políticos” que se han estado llevando a cabo en Plaza Baquedano -generalmente los viernes- desde el inicio del estallido social en 2019, Izkia aseguró que buscará “proteger a quienes viven en ese sector” y que espera “empatía de quienes se manifiestan por demandas que son necesarias”.

Además, sostuvo que el presidente electo ya ha señalado que el indulto es “un proyecto necesario para volver a unificar al país (...) estamos transitando hacia un gobierno que va por la transformación. Hoy no están los votos en el congreso, nos hemos comprometido a mirar cada una de las carpetas para ver la situación de las personas que siguen en prisión preventiva.

Pandemia y situación escolar

Con respecto a la situación actual que vive el país y el mundo tras la pandemia por Covid-19, Siches indicó que su primera tarea será reunir los ministerios de Salud y Educación para trabajar en conjunto un pal de regreso a clases presenciales. “Tenemos una muy buena futura ministra de Salud, excelente mujer y médica (...) espero que también haya colaboración de toda la comunidad educativa”.

De esta forma, la doctora aseguró que “no podemos llegar a marzo a abrir los colegios, sino que tenemos que hacer un trabajo previo”.