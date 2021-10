J. A. Kast califica de “equivocadas” las declaraciones de Sichel y rechaza las críticas en su contra: “No las entiendo, porque nosotros no somos extremos”

Como “equivocadas” calificó el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast las declaraciones que dio el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

Este martes por la noche, el expresidente del Banco Estado citó a un punto de prensa donde pidió a los partidos que lo apoyan dar “libertad de acción” a sus militantes ante los descuelgues que algunas figuras del sector han tenido hacia la candidatura del exmilitante UDI. Incluso, hizo un llamado a las colectividades a que “se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios”.

Es así como el exministro de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera criticó a quienes han hecho público su apoyo a Kast -como el senador Claudio Alvarado (UDI) y el diputado Cristián Labbé (UDI), entre otros- asegurando que “quieren volver al pasado” y “retroceder en el respeto a las libertades y la ciencia”.

Y reforzó sus dardos a Kast al asegurar que “una candidatura propone cerrar el Ministerio de la Mujer en el siglo XXI, es retroceder 40 años en nuestra historia, por lo tanto, ese debate no sólo es legítimo, sino que es programático y se tiene que dar”.

Bajo este escenario es que hoy el líder del Partido Republicano -en gira por la Región de Ñuble- abordó dichas declaraciones.

“Creemos que las palabras que ha emitido Sebastián Sichel son equivocadas. Quizás, fruto de lo incómodo que puede ser una situación electoral, que es evidente que nosotros hemos subido y él algo ha bajado, pero volvemos a insistir que nadie ha ganado nada, esto puede cambiar”, indicó Kast.

En ese sentido pidió a todos los candidatos “que mantengan la misma firmeza y posición en sus planteamientos. No porque uno esté abajo en las encuestas va a cambiar el tono de voz, ni va a comenzar a criticar otra candidatura que se necesita en caso de que él pase a segunda vuelta. Si nosotros pasamos a segunda vuelta vamos a necesitar a los adherentes de Sebastián Sichel, porque no hay punto de comparación entre los dos modelos de sociedad que vamos a enfrentar en unas pocas semanas más”.

Consultado Kast sobre las críticas de Sichel en su contra aseguró que “no la entiendo, porque nosotros los que estamos aquí no somos extremos. Somos amantes de nuestra patria, queremos lo mejor para el país, queremos un Estado pequeño, austero, eficiente, fuerte en lo social y diálogo, eso es lo que no hemos visto, responsabilidad. No vamos a enganchar con ese tipo de comentarios. Para pelear se necesitan dos y nosotros no vamos a pelear”.

Finalmente, el exmilitante UDI afirmó que “yo le pediría a él respeto también hacia otra personas que están en el tema público y que quizás no comparten la manera en que él ha afrontado o desarrollado su campaña. Creo que ha sido un error de parte de él y lo llamo a recapacitar, porque Chile nos necesita a todos”.