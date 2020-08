J.A. Kast emplaza a Lavín a definir su sector político: asegura que la socialdemocracia “representa una vertiente marxista” y que “participa y es parte de la internacional socialista”

Este miércoles, en paralelo al inicio de la propaganda electoral de cara al plebiscito, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó los dichos del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien en entrevista con el programa Tolerancia 0 se definió como “socialdemócrata”, lo que ha provocado una serie de reacciones en centroderecha.

Consultado por este tema en un punto de prensa, Kast sostuvo que es Chile Vamos el que tiene que tomar una determinación sobre qué camino va a seguir: “Si por el camino del populismo, por el camino de dejarle libertad a un candidato que hoy día se sitúa en la centroizquierda, porque no olvidemos que la socialdemocracia participa y es parte de la internacional socialista. Por lo tanto, Chile Vamos cuál va a ser el candidato que va a llevar”.

En esta línea, sostuvo que como Partido Republicano creen que la primera vuelta es la mejor opción para que la ciudadanía vea claramente cuáles son las posiciones. “Una primera vuelta con un candidato de derecha de verdad nos va a permitir enfrentar de mejor manera a un candidato de la izquierda como Daniel Jadue, a los candidatos que pueda llevar algún partido del sector del Frente y eventualmente al candidato Joaquín Lavín si sigue adelante con esta posición de centroizquierda de socialdemocracia”, agregó.

Kast aseguró que esto último “le termina haciendo un daño a Chile Vamos y a la confianza de la ciudadanía en los políticos”: “Uno puede cambiar de opinión, uno puede cambiar de principios, pero tiene que ser muy claro en decir que cambié de lugar en que me ubico en la político, pero eso es algo que pareciera ser no quiere sincerar. Él quisiera estar bien con todos y eso lamentablemente genera desconfianza y es un daño irreparable que se le sigue haciendo a la política”.

“No hay problema que él cambie de convicciones, que cambie de principios, pero sí hay problema que él no diga las cosas de frente sobre cuál es su posición en torno a los temas que son esenciales para el debate nacional donde claramente la vertiente humanista cristiana, que representamos nosotros, choca con la vertiente marxista que representa la socialdemocracia”, cerró el exdiputado.

Plebiscito: “Las personas corren serio riesgo de contagiarse”

Desde el Partido Republicano también insistieron en la suspensión del plebiscito apuntando a los peligros sanitarios que esto conlleva: “Las personas corren un serio riesgo de contagiarse en un mega evento electoral”.

“Lo planteamos cuando se determinó que el plebiscito no se iba a realizar en abril (...) en ese momento que no era razonable fijar una fecha fija para desarrollar el plebiscito y dijimos que esto se debía realizar -si se realizaba, nosotros nunca hemos estado de acuerdo conque se realice- una vez que la autoridad sanitaria pudiese asegurar que no iba a haber riesgo para la salud”, comentó Kast.

En esta línea también agregó que no están dadas las circunstancias para realizar este evento debido a las comunas que han vuelto a cuarentena.

“A esto hay que agregarle otras situaciones, hoy día todavía no está publicada la ley sobre el gasto que se puede realizar; hoy día todavía no está claro cómo funcionaría una convención mixta; no hay claridad sobre quiénes y cuántos podrán ejercer como vocales de mesa y resguardar la transparencia de este acto electoral; tampoco hay claridad si los mayores de 65 años van a poder votar. Se producen temas de arbitrariedad donde no todos van a tener las condiciones para ejercer su derecho a sufragio y manifestar su voluntad”, concluyó.