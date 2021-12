Jackson asegura que el gobierno de Boric “la va a tener difícil”: “Va a ser rugoso digámoslo, no será algo liso, sino que tendrá cierta fricción”

Giorgio Jackson, coordinador político del Presidente electo, Gabriel Boric, abordó este martes diversos aspectos de lo que será la conformación del futuro gabinete y advirtió que el gobierno del frenteamplista “la va a tener difícil”.

Ya la semana pasada el propio Mandatario electo había pedido que no se le idealizara, ya que podían cometer errores. “Quiero ser muy cuidadoso, hay un viento muy positivo con buena recepción de la gente, pero no idealicemos a nadie, partiendo por mí”, sostuvo Boric. Y agregó: “Nosotros, todos los que trabajamos en el equipo, somos seres humanos que están expuestos a equivocarse. Sepan que todos vamos a dar lo mejor de nosotros, con mucho cariño y convicción, seriedad y responsabilidad, pero es importante no idealizar a nadie”.

Esta jornada en tanto, en diálogo con el matinal Contigo en la Mañana de CHV, Jackson, consultado por cómo será la conformación del gabinete, indicó que “yo espero que sea muy diverso”.

“Lo hemos conversado con Gabriel y él tiene toda la intención de hacer que las distintas sensibilidades: independientes, dentro de la coalición, fuera de la coalición, puedan participar de un gobierno que la va a tener difícil. Si no quiero acá contar cuentos color rosa de decir que acá todo va a estar perfecto, que no van a haber personas que quieran torpedear al gobierno. Va a ser rugoso digámoslo, no va a ser algo liso, sino que tendrá cierta fricción”, advirtió el diputado.

“Pero creemos que con la experiencia que hemos venido acumulando en el último tiempo, además de la experiencia que queremos sumar en el gabinete vamos a poder sortear esas dificultades”, agregó.

En el programa también se le preguntó sobre la posibilidad de liderar algún ministerio y de ser parte del comité político del Presidente Boric.

“Yo estoy absolutamente disponible para lo que se me necesite. Mi experiencia en la Cámara me ha hecho pasar por distintas comisiones. He adquirido alguna expertise. En otras áreas me declaro no competente. Hay algunos lugares donde preferiría que haya gente conozca más de los temas, pero hay otros temas donde sí he estado encima, así que estoy a disposición de lo que el Presidente electo diga. No tengo ninguna aspiración personal”, indicó.

“Él me conoce bien y sabe las cosas donde yo pueda aportar más, la experiencia que tengo. La idea es poder estar aportando lo más estrechamente porque funcionamos bien con Gabriel, como dupla”, cerró sobre dicho tema.