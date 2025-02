Jaime Mulet defiende realización de primarias en el oficialismo aunque Bachelet se decida por ser candidata presidencial

Posterior al comité político ampliado en La Moneda, el candidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, abordó el panorama electoral en el oficialismo.

El diputado defendió la realización de primarias en el sector, aún cuando la expresidenta Michelle Bachelet se decida por competir nuevamente por llegar a La Moneda.

“Nosotros defendemos la primaria. Creemos que ese es el mejor mecanismo, obviamente el más democrático, el que permite también manifestar los aspectos ideológicos, las propuestas de cada uno de los partidos, de las candidaturas y que la ciudadanía elija. Ese es el sentido que tiene”, argumentó Mulet.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Valoramos mucho las primarias. Creo que es un instrumento que no hay que dejar de usar, sin permiso de que habrá candidatos mejor aspectados que otros, más posicionados, que tienen más historia, pero creo que es un gran mecanismo para discutir los aspectos programáticos y, por lo menos, nosotros ponemos mucho énfasis en eso”, reiteró.

Dicho eso, sostuvo: “No creo que la presidenta, si es que se anima a ser la candidata, vaya a poner un requisito. No creo que haya un requisito de esa naturaleza. La presidenta Bachelet, las dos veces que ha sido presidenta de la República, ha tenido primaria. Primero una convencional y después una primaria legal. Entonces, no creo. Y tampoco es justo que el resto de los partidos se lo obligue, digamos, a no ir a una primaria. Yo respeto mucho a la presidenta Bachelet y a todos los candidatos o candidatas que vayan a una primaria, pero somos distintos. Yo no soy socialista”.