Javier Macaya hace mea culpa tras defensa a su padre pese a condena: “Cometí un error en mencionar un detalle procesal”

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, la mañana de este martes abordó desde el Congreso Nacional la controversia que generó la defensa a su padre, Eduardo Macaya, pese a la condena impuesta por la justicia por cuatro delitos de abuso sexual a menores de edad.

“Ya me he referido a este caso y no creo que en función de mi cargo y diferenciando lo que es el interés público, tenga que seguir haciéndolo”, partió diciendo al ser abordado por la prensa a la salida de la comisión de Salud de la Cámara Alta, la que preside.

Sin embargo, luego hizo un mea culpa por la manera en que entregó públicamente el respaldo a su padre. Esto, en una entrevista el domingo en el programa Mesa Central de Canal 13.

“Reconozco, ahí quiero decirlo, quizás algo que no se hace muy habitualmente en política, que cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado, pero también en la calidad de familiar”, sostuvo.

Y luego agregó: “Quiero volver a reiterar, reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso y en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez”.

“Yo lo asumo de esa manera. No parece bien, no es entendible hablar de videos grabados sin consentimiento, editados, no me parece que haya sido correcto”, apuntó.

Es que en la entrevista del domingo, en respaldo de su padre, dijo: “Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre. Tengo una situación de dolor familiar que es compartida, acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones, y particularmente en las redes sociales, con poco cuidado”.

Senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Dragomir Yankovic, Aton Chile.

“Acá hay una situación que parte por una situación familiar de una persona que es grabado en un entorno familiar y a partir de eso se genera grabado sin su consentimiento, grabado con pruebas y con un video que es bastante editado, pero son cosas que al final, por eso yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene que defenderse, que tiene el derecho a defenderse, que hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia y sin ningún privilegio, sin ningún privilegio pero al mismo tiempo sin ningún perjuicio por este tema”, añadió.

Como parte de su mea culpa, la jornada de este martes señaló que quizás lo hizo “traicionado” por la cercanía que tiene con el caso, y sobre todo “por las aberraciones que yo he visto -dijo-, de declaraciones, de cosas que se dicen en redes sociales, que creo que no han sido afortunadas tampoco en la protección de los intereses de los menores involucrados”.

Así mismo, el parlamentario de Chile Vamos afirmó que respecto “de tres de las menores involucradas en este caso”, ha estado “siempre súper cercano”. “Las conozco, conozco sus situaciones, pero no debía haber hecho eso”.

“Voy a tener siempre respeto a lo que establezca el Poder Judicial, más allá de que la persona sea mi padre o no”, recalcó ante la insistencia de la prensa.

Además, fue inquirido por la posibilidad de dejar la presidencia de la UDI, lo que descartó al señalar que seguirá liderando la tienda de oposición.