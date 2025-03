Kaiser compromete apoyo bajo “garantías” a Matthei en caso de que ella pase a segunda vuelta

El diputado y candidato a la Presidencia del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, comprometió esta jornada apoyo a su contrincante en la derecha, Evelyn Matthei (UDI) -en caso de que ella pase a segunda vuelta- aunque bajo ciertas condiciones.

El parlamentario, que se ha mantenido en la mayoría de las ocasiones detrás de Matthei en los sondeos de opinión de las últimas semanas, condicionó un eventual apoyo a la exalcaldesa a ciertas “garantías”. “Por ejemplo, que no van a volver a subir los impuestos, no van a crear nuevos ministerios, de que no van a mantener la frontera abierta (...) primero me tienen que entregar las garantías”, detalló en conversación con el programa Estado Nacional de TVN.

La abanderada de Chile Vamos Evelyn Matthei. Foto: Andrés Pérez.

Kaiser también fue consultado por lo que lo distingue de sus rivales en la derecha, el fundador de su otrora partido, José Antonio Kast (Republicanos) y la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei. “Probablemente la decisión de tratar de impulsar un proyecto político de recuperación nacional a ultranza, es decir, de superar los obstáculos que se presenten por todos los medios democráticos que estén a la mano”, respondió.

Asimismo, definió a la gremialista como “bastante más de centro que de derecha” y se distanció de Kast, afirmando que éste “es mucho más dado a los acuerdos que yo, eso sin duda. Yo estoy hablando de transacciones”.

“Pero, por otro lado, también hay un tema que tiene que ver con la ideología. Nosotros somos libertarios, yo soy libertario. Eso significa que yo no me meto en la cama de la gente, no me meto en la iglesia de la gente, no me meto en la mente de la gente. Creo que el Estado no debiese involucrarse en ámbitos sociales, porque el Estado no es señor, es supuestamente servidor de la gente”, puntualizó.

Los candidatos presidenciales en la derecha Evelyn Matthei, Jose Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Eliminación de ministerios

Kaiser también se mostró a favor de reducir la cantidad de ministerios, cuyo número es de 25 actualmente en el país. “La mayoría de los ministerios deben volver a ser subsecretarías. Agricultura, Pesca, Energía, deben volver a ser subsecretarías. Por ejemplo, de Economía a Medio Ambiente. Si usted ve Obras Públicas, debe integrarse con Bienes Nacionales y con Vivienda”, propuso.

“El Ministerio de Educación debe transformarse también en una subsecretaría que estuviese mucho más unida con Desarrollo Social. Crear una especie de Ministerio de Capital Humano, si lo quiere decir así”, añadió en referencia a la cartera de ese nombre en Argentina.

En esa línea, afirmó que “probablemente” transformaría el Ministerio de la Mujer en una subsecretaría y que esa cartera supone “un mal gasto terrible”. “Si usted ve la cantidad de recursos que está recibiendo el Servicio Nacional de la Mujer, en comparación con lo que está recibiendo el Ministerio, y la cantidad de recursos que se está gastando el Ministerio, mientras que son las municipalidades las que terminan cargando el peso de todo lo que son las políticas pro-mujer, se da cuenta que el Ministerio de la Mujer no está haciendo ningún aporte medible”, añadió.