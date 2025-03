Kaiser replica a subsecretario Cordero y dice que “miente” en debate sobre porte de armas en civiles

Durante la tarde del martes, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, publicó a través de su cuenta de X un video de él disparando un arma de fuego, aludiendo el debate sobre si se debe ampliar el uso de este tipo de dispositivos en la población civil.

En la misma publicación, el diputado manifestó: “Le duele a la izquierda cuando la gente honesta tiene la capacidad y voluntad para defenderse de delincuentes, terroristas, narcos y otras de sus mascotas. La autodefensa no es autotutela y quién lo sostiene, lo hace para desarmar a los honestos”.

Este miércoles, en conversación con Radio Pauta, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, fue consultado por las declaraciones del fundador del Partido Nacional Libertario y explicó que “las condiciones en las cuales un privado puede portar un arma están muy cualificadas por la legislación”.

“Esta idea de tener armas como mecanismo de autodefensa, como demuestra buena parte de toda la evidencia comparada, lo que generan son espirales de violencia que son relativamente conocidos”, planteó la autoridad de gobierno.

Y agregó: “Chile tiene uno de los índices de temor más alto que no se compadece con su índice de victimización y yo creo que de esto hemos conversado mucho y tenemos muchos antecedentes sobre este punto”.

Ante la respuesta del subsecretario del Interior, más tarde el parlamentario replicó: “Cordero miente”.

“Para que usted pueda hacer una definición como esa tiene que sacar las cifras”, argumentó.

Además, defendió la idea del porte de armas: “Un ciudadano honesto tiene derecho a defender su vida, su familia y su propiedad. No podemos seguir esperando que el Estado, que ha permitido el colapso de la seguridad, haga algo”.

Luego, el diputado subrayó: “Eso es una invitación a que los ciudadanos, que son los patrones en este país, puedan defenderse ahí donde el Estado no puede defenderlo. ¿Por qué no le preguntan mejor al señor Cordero por qué no puede defender a su ciudadano?”.