Karina Oliva: “Estaré disponible para entregar a las autoridades pertinentes todos los antecedentes que sean necesarios para llegar al fondo de este asunto”

“Había evitado hablar estas últimas 48 horas para cuidar el proceso democrático que viviremos mañana, pero también creo que hay límites”, con estas palabras, la candidata a la Cámara Alta por la Región Metropolitana, Karina Oliva, se refirió por primera vez al allanamiento que realizaron efectivos del Gope de Carabineros a la sede de Comunes la tarde del pasado viernes.

Esto, a raíz de las indagatorias que ha llevado adelante el Ministerio Público por un presunto fraude de subvenciones, en torno a supuestos pagos millonarios a los asesores de la campaña cuando se postulaba al cargo de gobernadora regional, según denunció de un reportaje de Ciper.

Tras haber guardado silencio en las últimas horas, la aspirante al Senado publicó la tarde de este sábado un video en su cuenta de Twitter, en la que calificó que el operativo tuvo “fines políticos y electorales” y definiéndolo como “innecesario, desproporcionado y completamente irregular”.

“Para todas y todos ha sido evidente que lo ocurrido ayer tiene fines políticos y electorales. El allanamiento a la sede de Comunes no tiene precedentes en la historia democrática de Chile, fue innecesario, desproporcionado y completamente irregular. Rompieron la puerta con armas, sin justificación, en una operación cuestionable, a tres días de las elecciones, lo que ha sido también repudiado por la gente”, sostuvo.

En ese contexto, Oliva se cuestionó “¿qué explicación tiene el desproporcionado uso de la violencia para obtener información técnica que se encuentra en línea y en el portal de Transparencia, que es de acceso público? ¿Qué necesidad había de coordinar un montaje policial en televisión abierta, vandalizando la sede de un partido político democrático, pudiendo notificar a las personas involucradas, antes que a los canales de televisión? No hay justificación alguna y no voy a negarlo”.

Pese a lo anterior, la candidata reconoció que han sido momentos difíciles para ella, pero aclaró que “ni el uso desproporcionado de la fuerza evitará que colaboremos con la justicia”.

“Estas horas han sido muy duras para muchos compañeros y compañeras, y para mí también, y quiero agradecer a quienes me han acompañado, a quienes me han escrito palabras de aliento y me han pedido que no me rinda”, remarcó.

Finalmente, aseguró que “a pesar de este montaje, seguiremos adelante. Sigo de pie y estuve, estoy y estaré disponible para entregar a las autoridades pertinentes todos los antecedentes que sean necesarios para llegar al fondo de este asunto, pero por sobre todo me pongo a disposición de la ciudadanía, porque son ustedes quienes tienen la última palabra y a quienes les debo la mayor lealtad”.