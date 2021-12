José Antonio Kast: “Me encantaría que el PDG pudiera ser parte de una coalición de gobierno”

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó este jueves que le gustaría que el Partido de la Gente (PDG) conformara parte de su eventual gobierno, aunque marcó distancia a una eventual participación de Franco Parisi -el exabanderado presidencial de esa colectividad- en su administración de llegar a La Moneda tras el balotaje del 19 de diciembre.

“A mí me encantaría que (el PDG) pudiera ser parte de una coalición de gobierno, no sé si ellos van a querer”, indicó Kast durante el programa “Candidato llegó tu hora” de TVN, agregando que “primero ellos tienen que tomar una definición de cuál va a ser su planteamiento político y eso es muy respetable siempre”.

En este sentido, y consultado por la investigación que lleva adelante el Servel tras denuncias de militantes del propio PDG por recursos que habrían sido enviados a cuentas personales de dirigentes del partido, la carta del Frente Social Cristiano sostuvo que “son casos separados, si ellos tienen un problema con el Servel se tiene que aclarar, se tiene que sancionar y se tiene que cumplir esta sanción”.

Requerido sobre si desde el PDG debieran dar una explicación sobre este tema antes de ser incorporados a su eventual gobierno, Kast indicó que “primero hay que ver qué va a ocurrir con lo que plantea el Servel. El Servel en algunos momentos es muy diligente y en otros no lo es. En el caso de (la excandidata a gobernadora) Karina Oliva, (del partido Comunes), que facturó desayunos por $ 50 millones, el Servel no hizo nada. Si no fuera por la investigación periodística, no habría pasado nada”.

“En segundo lugar hay que distinguir el partido de los diputados electos, porque yo no sé si los diputados electos tienen alguna de estas situaciones en sus cuentas o si es la directiva del partido o algún miembro de este. Todas esas cosas hay que dilucidarlas. Por ahora, lo que se sabe es que ellos tienen 6 parlamentarios, y pueden llegar a tener 7, y que ellos van a tener un rol en el Parlamento”, manifestó.

Franco Parisi

Consultado si fue un error haber ido al programa “Bad Boys” de Franco Parisi -quien tiene una causa judicial por una millonaria deuda de pensión de alimentos-, en momentos en que está tratando de acercarse al electorado femenino, Kast indicó que “no creo que haya que ningunear a sus votantes”, quienes llegaron a cerca de 900 mil en la primera vuelta del 21 de noviembre.

Respecto de los cuestionamientos a Parisi por la deuda por alimentos, el candidato republicano indicó que “yo fui al programa y se lo dije a él”. Requerido por sus dichos recientes sobre la situación judicial de Parisi, Kast indicó que “yo no he revisado el expediente judicial, porque está en sede judicial. Si está condenado tiene que pagar, y nosotros en eso hemos sido muy claros”, destacó.

Consultado si Franco Parisi podría tener un cargo en su administración, la carta republicana afirmó que “me cuesta ponerme en esa situación”.

“Primero tiene que resolver sus problemas personales. Nosotros no podríamos tener a alguien de ministro que tenga una deuda de pensiones”, destacó.

¿Si paga la deuda de pensiones?. “Ahí podríamos volver a conversar, pero antes...”, señaló.

Sin embargo, Kast reiteró que Parisi “claramente hoy tiene una situación personal que hace imposible que pueda ser parte de un gobierno que yo encabece”.