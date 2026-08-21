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    Política

    Kast cuestiona a administración anterior tras críticas de Boric y exautoridades

    El Presidente respondió a la arremetida de la izquierda por su agenda de seguridad. Jeannette Jara, exministra del Trabajo, insistió en los dardos desde Uruguay.

    Por 
    David Tralma
     
    Alonso Aranda
    Presidente Boric, y Kast. En medio de ellos, Ximena Lincolao. Foto: Congreso Futuro.

    Tras varios días de críticas en su contra, el Presidente José Antonio Kast este jueves respondió a los cuestionamientos que ha recibido de personeros del gobierno anterior, entre ellos, del exmandatario Gabriel Boric y quienes fueron sus ministros.

    Lo hizo desde su gira en la Región del Ñuble, donde participó del típico acto en honor a Bernardo O’Higgins. Esto, luego de que, el martes pasado, Boric cuestionara que “un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente” implica “una limitación de libertades que no se había visto. Inédita”. A él se sumaron otras figuras como Camila Vallejo, Carolina Tohá y Jeannette Jara.

    Así, el Presidente Kast, desde la comuna de El Carmen, expresó que “la libertad en Chile ha sido restringida por el crimen organizado, por malas políticas públicas, por la falta de decisión de autoridades por largo tiempo, por el no respaldo a las instituciones que nos cuidan, por las ofensas públicas a instituciones que nos han resguardado siempre. Es bueno a veces recordar la historia y ver quién apoyaba a Carabineros cuando había una situación crítica, quién apoyaba a nuestras Fuerzas Armadas cuando había una situación crítica para el país”.

    Luego, añadió, en defensa de su agenda de seguridad: “No me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Lo que hemos señalado nosotros, y fue un debate durante la campaña, Chile eligió. Eligió una línea, eligió la seguridad, eligió el crecimiento, eligió el trabajo, eligió el progreso”.

    Seguido a eso, afirmó que “hemos planteado una línea muy clara: queremos recuperar la seguridad en Chile. Queremos combatir al crimen organizado. Queremos que los miembros del crimen organizado estén en la cárcel donde corresponde y bajo un régimen estricto carcelario”.

    Jara refuerza críticas

    El expresidente Boric lanzó sus críticas a Kast y su agenda de seguridad el martes pasado, en el marco de la presentación del libro de su exministro Mario Marcel.

    Este jueves llegó a Montevideo, Uruguay, para participar en el Congreso Panamericano. Allí asistió al lanzamiento de la revista Nueva Sociedad, donde se limitó a reivindicar las posturas de la izquierda y evitó cargar nuevamente contra la administración que lo sucedió en el poder.

    Quien sí lo hizo, también en Montevideo, fue la exministra del Trabajo -y otrora carta presidencial de la izquierda-, Jeannette Jara. En conversación con Diaria Radio, de Uruguay, dijo que “yo creo que nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha”.

    Para argumentar sus dichos, señaló que la agenda impulsada por La Moneda “ha sido bien radical, bastante ideologizada y muy similar a la de otros países”.

    En ese sentido, la comparó con el gobierno de Javier Milei en Argentina: “Bajarles los impuestos a los más ricos, levantar este discurso de que los migrantes son todos enemigos, que hay un adversario entre nosotros en vez de que seamos todos hermanos latinoamericanos y personas con problemas migratorios en todos los países”.

    El día anterior, en entrevista con Descabelladas, quien también apuntó contra Kast -y que también está en Uruguay- fue Camila Vallejo. La exvocera subió el tono y dijo que la reforma constitucional de Kast es “introducir una especie de régimen autoritario” y que “me parece sospechoso que quieran hacer esta reforma constitucional para que el Presidente no tenga ningún tipo de contrapeso y termine siendo el persecutor de manera discrecional de ciudadanos comunes”.

    “Yo le preguntaría a la gente. En nombre de la seguridad, tú estarías dispuesta a no poder ir tranquila a comprar al negocio, a que el Presidente o un subordinado intercepte tu teléfono, que puedan detener a tu hijo o al hijo del vecino bajo ninguna justificación y acusarlo de delitos que no ha cometido”, agregó Vallejo.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricSeguridad

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