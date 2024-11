La broma del Presidente Boric a senador UDI ante negativa de la oposición en el debate por Presupuesto

El Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la ministra de Desarrollo Social (s), Paula Poblete y el gobernador de la Región de Ñuble, encabezó la ceremonia de primera piedra del Instituto Teletón de Ñuble.

Tras el hito, el Mandatario dedicó un par de palabras a los presentes. Allí señaló que “es una alegría ver esa esperanza que se traduce en cosas concretas (...) Se demoró mucho, pero cumplimos, y la democracia, el sistema de representación que tenemos, tiene sentido para la gente, cuando es capaz de cumplir sus promesas, no cuando quienes estamos en política andamos prometiendo cuestiones y que después si te he visto no me acuerdo”.

En esa dirección, el Mandatario sostuvo: “Sabemos que Ñuble es una de las regiones más nuevas de Chile. La más nueva de Chile. Y que en un país tan centralista como el nuestro, y lo digo viniendo desde el extremo sur austral de nuestro país, de Magallanes, hay muchas deudas por saldar para mejorar la calidad de vida de todas las personas de los distintos territorios”.

“Quiero que sepan que por eso estamos trabajando día a día desde nuestro gobierno. Y me alegro poder decir cuando queda poco para cerrar este año 2024, que he venido al Ñuble varias veces. Y siempre me he encontrado con gente de esfuerzo, gente de trabajo, que logra salir adelante de todos los momentos difíciles”, añadió.

Dicho eso, el Mandatario realizó una pequeña broma al senador Gustavo Sanhueza (UDI), uno de los parlamentarios presentes en el acto. En concreto, el Presidente apuntó a la negativa que han manifestado las filas opositoras en el debate sobre Presupuesto.

Foto: Dedvi Missene

“Desde 1978 la Teletón ha permitido la rehabilitación de miles de niños y niñas, de jóvenes, y además es un símbolo de algo que es tan importante y difícil de conseguir en estos días en el mundo, que es la unidad de todo un país, sin importar colores políticos, distancias, creencias, lugar de donde se nació, en torno a una misma causa. Y quiero recalcar ese sentido de unidad que genera la Teletón, que ojalá fuera contagioso a más esferas de la política, por ejemplo, senador (Sanhueza), al presupuesto que se está discutiendo ahora, y que nos están rechazando en este momento varios partidos”, dijo Boric en un tono bromista.

Sus palabras causaron un abucheo entre los presentes, y rápidamente el Presidente -siguiendo en la tónica de broma- remarcó: Pero el senador está acá. Si el senador estuviera allá, estaría votando a favor, no le quepa duda. Así que los que están allá en Valparaíso en este momento (...) No, el senador Gustavo es muy colaborativo, y la Loreto (Carvajal) también, con los dos senadores de acá, trabajamos en conjunto permanentemente. Así que muchas gracias por esa pega”.

Dicho eso, y para finalizar su discurso, el Mandatario hizo el llamado a que este viernes y sábado todo Chile se una para lograr la meta que se ha impuesto este año la Teletón.