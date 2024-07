La dura embestida del senador Huenchumilla contra Orrego: “Él se fue de la DC, no puede tener los privilegios de alguien del partido”

El senador y vicepresidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, la mañana de este lunes embistió duramente contra el actual gobernador de la Región Metropolitana y exfalangista, Claudio Orrego, en medio de las tratativas de cara a las elecciones regionales de octubre de este año.

En diálogo con Desde La Redacción de La Tercera, el parlamentario dijo que le parece legitimo que parte de su colectividad cuestione el apoyo a la autoridad de la RM, dado que él “abandonó” el partido.

“Yo creo que tendrá que resolverse definitivamente estos días cuando negociemos, conversemos con el resto de la centroizquierda respecto de qué va a pasar con los gobernadores a lo largo de Chile. Ese es el problema que tenemos. Yo creo que no va a pasar más allá de esta pequeña diferencia que tenemos al interior de la DC”, sostuvo.

Y luego agregó: “Yo tengo una muy buena impresión personal y de respeto con Claudio. No tengo ningún problema en ese sentido. Pero también es verdad que él se fue de la DC. Él se fue seguramente haciendo una reflexión, de no estar contento con la línea del partido, con lo que es. Entonces, él no es de la DC y por lo tanto no puede tener los privilegios que puede tener alguien del partido”.

“Él tiene que entender eso, que no puede decir, bueno, yo fui de la DC y ahora que me aplaudan todos, yo vuelvo y simplemente apóyenme. No es así tan fácil la vida, las cosas en la vida política. Él tiene que demostrar que habiéndose ido de la DC, nos tiene un respeto, no se mete en el juego, no se mete en nuestras cosas internas, hace méritos para decir que él puede ser un abanderado de unidad, que va a trabajar con todos, y por lo tanto tiene que ser un poquito más cariñoso y hacer más gestión política con un partido al cual abandonó y ahora él está pidiendo que lo apoye”, enfatizó.

Huenchumilla además planteó que el gobernador de la RM “tiene que comprender también que nosotros tenemos un cierto dolor ahí, porque Claudio era un militante distinguido en la DC que tuvo mucho poder y muchos honores. Fue candidato presidencial de la DC, y por lo tanto, debería tener una conducta de no borrar el pasado y la historia de él, la historia de su padre, y lo que él significó en la Democracia Cristiana”.

De acuerdo al vicepresidente de la falange, “la política se mueve también por afectos, por cariño, y no simplemente darte en el suelo porque simplemente tú te fuiste, y después pedir todo y no dar nada”.

Finalmente, para zanjar el tema, apuntó que “en la vida hay que tener un poquito de humildad, no creerse tanto el cuento de uno de ser el centro del universo. Yo creo que hay que ser un poquito más humilde”.