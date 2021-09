La dura respuesta de Chahuán a Sichel tras críticas por descuelgues en RN: “Que él se dedique a los temas de campaña, nosotros al liderazgo de nuestros partidos”

Una dura respuesta tuvo el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán al candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel por sus dichos respecto a los descuelgues de diputados de la tienda en relación a apoyar el cuarto retiro de fondos de pensiones.

Desde Concepción, esta mañana el exministro de Desarrollo Social afirmó que “si en un partido se desordenan los parlamentarios, mal está el presidente de esa tienda de no tener la capacidad de ordenarlos”.

Declaraciones que fueron respondidas durante esta tarde por parte de Chahuán: “Nosotros somos contrarios al cuarto retiro, porque creemos que sobrecalienta la economía, porque creemos que genera inflación y porque creemos que es una mala política pública”, indicó.

“A nuestro candidato presidencial, (decirle) que él se dedique a los temas de campaña, a los temas de programa, nosotros al liderazgo de nuestros partidos”, agregó Chahuán.

El timonel RN afirmó, también que “al candidato presidencial, a nuestro candidato presidencial decirle claramente que las preocupaciones de su campaña son las suyas, y las del liderazgo del partido las nuestras. Y si bien tenemos una coalición que lo apoya, creemos que es complejo incorporarse en las dinámicas internas de los partidos democráticos que tienen debates internos y que resuelven persuadiendo, convenciendo y no imponiendo.

“Quiero decirle al candidato Sichel más concentración en los temas de programa de gobierno, de alternativas para Chile, moderando los tonos, y los partidos tendremos que hacer nuestra tarea de poder conducirlos para que en definitiva no tengamos un cuarto retiro de fondos previsionales”, complementó.

Finalmente, el senador sostuvo que “quiero asegurarles que no va a haber cuarto retiro. No me cabe la menor duda que en el Senado no están los votos, ni siquiera en senadores de oposición. Yo estoy muy tranquilo respecto a lo que ha sido la conducción y liderazgo que hemos tenido en esta pandemia”.