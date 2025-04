Las contrarias versiones de Bienes Nacionales y Patrimonio Cultural sobre el conocimiento de las inhabilidades de la casa Allende

En la comisión investigadora por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, los diputados escucharon a los funcionarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y de Bienes Nacionales que estuvieron implicados en ciertas partes del proceso que terminó con la destitución del Congreso de Isabel Allende y una serie de renuncias de autoridades, entre ellas, la ministra de Defensa, Maya Fernández y la titular de BB.NN, Marcela Sandoval.

Alrededor de las diez de la mañana, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, afirmó que el asesor jurídico de la división, José Cortés, dio aviso sobre las inhabilidades a tráves de una minuta y en una reunión con con Bernardita Nazar, funcionaria que se desempeñaba como abogada del Segundo Piso y el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino.

“El día 11 de junio de 2024 se celebró una reunión de asesores con Bernardita Nazar y el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, en la que participó nuestro asesor jurídico José Cortés. Se intercambiaron opiniones sobre la sostenibilidad patrimonial del proyecto y cuál debiese ser la entidad responsable o sostenedora para su continuidad, y se estimó que para que la propiedad fuese adquirida por el Fisco, se encargaría la compra al Ministerio de Bienes Nacionales. Se instruyó a quienes participaron en la reunión en representación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que no se continuaría en las gestiones con la comunidad hereditaria, salvo para reunir todos los antecedentes y terminar el proceso de tasación del inmueble. En dicha reunión, José Cortés hizo nuevamente presente la situación de la composición de la comunidad hereditaria dueña del inmueble de calle Guardia Vieja”, afirmó.

Nazar dejó su cargo tras las presiones que apuntaban a que estaba al tanto de las inhabilidades, por tanto no tiene la obligación de asistir a la comisión. Sin embargo, Maino sí asistió a la instancia y negó la versión de la directora.

“Yo asistí a la reunión a la cual hizo alusión José Cortés en la sesión anterior. En esa reunión a mí lo que se me pidió fue exponer respecto a las facultades que el Ministerio de Bienes Nacionales tendría para adquirir inmuebles, eso fue lo que se presentó, sin embargo, no se me hizo saber de ningún tipo de advertencia, ni se nos informó o nos entregó alguna minuta, ni tampoco esa minuta se nos hizo llegar posteriormente dentro de los antecedentes que el servicio nos hizo llegar formalmente. Por lo tanto, yo no tengo conocimiento, o sea, no tengo conocimiento de esa minuta hasta el día de hoy, ni en esa instancia en particular se nos hizo algún tipo de advertencia. Eso es lo que puedo informar en el Ministerio", sostuvo Maino.

Ante la respuesta de Maino, el presidente de la comisión, Andrés Longton (RN), criticó que “el señor José Cortés nos dijo que puso a disposición una minuta, y usted nos dice que no se le advirtió de nada, que no tiene conocimiento de la minuta, es más, que no la tuvo en su poder, por lo tanto hay una contraposición de declaraciones. La contraposición es preocupante, y es preciso poder aclarar los hechos en torno a los objetivos de esta comisión investigadora".