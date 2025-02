Las primeras declaraciones de la denunciante del diputado Jorge Durán por abuso sexual

A horas de conocerse la denuncia por abuso sexual en contra del diputado Jorge Durán (RN), la denunciante aseguró, en sus primeras declaraciones ante la prensa, que el parlamentario “tenía actitudes violentas, que eran casuales” y “reacciones alteradas”.

La presunta víctima mantenía una relación sentimental con el militante de RN, y también se desempeñaba laboralmente en su oficina. Por lo mismo, desmintió las declaraciones del diputado sobre una extorsión de su parte, ya que los cobros que ella habría exigido corresponderían al pago de servicios comunicacionales.

“Me da lata que esté inventando cosas, mintiendo, porque en realidad al final la verdad va a salir a la luz. Yo tengo los medios de prueba que sí trabajé, que me debía dinero”, explicó la presunta víctima.

Respecto a la denuncia por extorsión que realizó el diputado, la mujer indicó que “le mencioné que si no se comprometía a no volver a agredirme iba a llamar a Carabineros, él se adelantó y los llamó primero. Él fue el que llamó a carabineros cambiando la versión y tratando de dejarme a mí de mentirosa”.

En esa línea, la víctima también relató uno de los presuntos ataques: “Me dieron el número del cuadrante y les empecé a mandar mensaje de texto de por favor ayúdenme, estoy asustada aquí adentro, le puse un candado a la reja para que no volviera a entrar”.

“Yo no denuncié antes porque tenía miedo, porque él me tenía super amenazada y desde antes de que pasara esto. Él siempre me dijo que yo era la polola de un diputado, que tenía que comportarme como tal”, expresó.

Por su parte, el parlamentario defendió su inocencia argumentando que se trataba de un caso de extorsión.

“Mi ex pareja comenzó a exigirme una suma de dinero, alegando que, de no acceder a sus demandas, yo sería el más perjudicado. Ante esta situación de extorsión y tras descubrir que había utilizado sin autorización una de mis tarjetas de crédito, el lunes por la noche procedí a realizar la denuncia correspondiente por extorsión y robo ante Carabineros”, aseveró Durán.