Los resquemores del Socialismo Democrático por el “no” de Boric al ajuste ministerial

La negativa del Presidente Gabriel Boric a un cambio de gabinete fue tema obligado entre las colectividades que sustentan la alianza de gobierno. Tan alta como incertidumbre eran sus expectativas, puesto que cada partido político esperaba verse beneficiado con algún cupo en caso de un reajuste.

Una vez que el Mandatario cerró esa puerta, al afirmar que “no hay cambio de gabinete, acá a todos mis ministros los quiero trabajando”, desde algunas colectividades se levantaron cuestionamientos.

Jonnathan Oyarzún/Aton Chile

“Cuando un gobierno vive una crisis de proporciones como la actual, no se entiende que el Presidente no entienda que un cambio de gabinete no es un favor que él hace, sino una necesidad que el país exige. Esto es mezcla de soberbia, porfía e intolerancia”, publicó en su cuenta de X el senador socialista Fidel Espinoza.

Valparaíso, 18 de julio de 2023 El senador Fidel Espinoza en los pasillos del Senado Sebastián Cisternas/Aton Chile

Si bien Espinoza se caracteriza por ser una de las voces oficialistas más críticas del Ejecutivo, lo cierto es que esta vez no está solo. En su coalición, el Socialismo Democrático, se ha levantado un cuestionamiento por el hecho de descartar cambios de gabinete justo cuando el Partido Comunista (PC) ocupa cuatro ministerios: Segegob (Camila Vallejo), Educación (Nicolás Cataldo), Trabajo (Jeannette Jara) y Justicia (Jaime Gajardo). Este último asumió el cargo en reemplazo de Luis Cordero, quien arribó a la Subsecretaría del Interior tras la salida de Manuel Monsalve.

Para algunos en la coalición, eso corresponde a un desequilibrio de fuerzas que quedó demostrado en las recientes elecciones municipales, en que el PC perdió cuatro de sus seis municipios y finalmente quedó con dos: Lo Espejo y Recoleta.

El jefe de bancada de los senadores PS, Gastón Saavedra, afirmó que “el Presidente tiene claro cuándo tiene que hacer el cambio de gabinete. Falta resolver la segunda vuelta (de la elección de gobernadores), con un dato clave que va a arrojar eso, que es con cuánto territorio usted queda gobernando. El Presidente sabe que le quedan 500 días de gobierno que le quedan y eso hay que hacerlo con un equipo político que le permita navegar en aguas que no son las mejores (...). El gobierno tiene que hacer un esfuerzo con un equipo que sea contribuyente al éxito de las elecciones (de 2025) (...). Una vez que concluya la elección, tendrá que hacerse el cambio”.

Además, sobre la presencia del PC en el gabinete, Saavedra sostuvo que “es lo que hay hoy día, pero evidentemente ya en el nuevo gabinete yo espero que efectivamente haya un balance más apropiado respecto de la representación de unos y otros en el gobierno, eso tiene que ser así de claro. Un partido que se contrae en los resultados electorales no puede ser el partido más fuerte o el mejor en términos de representación en el gobierno”.

Senador Gastón Saavedra. Foto: Aton Chile.

El senador PPD Pedro Araya planteó que “las decisiones del Presidente respecto de su gabinete es un tema que no debiera distraer o generar debates, dado que el rol de sus ministros es la gestión del Estado y no convertir sus acciones o inacciones en noticia (...). El Presidente es soberano en hacer los cambios que él, y en conjunto con sus asesores, estime conveniente”. Sin embargo, remarcó que “siempre es sano que los gabinetes ministeriales sean un reflejo de las fuerzas de una coalición. Eso da garantías de una democracia real”.

Además, aseveró que “siempre uno espera que esos cambios generen mejores decisiones y acciones o corrijan gestiones deficientes. Si hay mala gestión o una gestión reprochable, es esperable que haya cambios”.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) manifestó que “el gabinete político debe fortalecerse luego de la última crisis. Y si no hay salida obligada de ministros por opciones parlamentarias, con mayor razón debería rectificarse el rumbo táctico, al no cambiar de figuras. En materia de recuperación de confianza pública y seguridad se necesita rediseñar en base a objetivos reconocibles por la ciudadanía”.

FOTO: DEDVI MISSENE

El senador senador socialista Alfonso de Urresti, quien además es vicepresidente de la directiva del partido, dijo a La Segunda que la decisión del Presidente es “un error”, puesto que “hay que aprovechar este momento en que van a haber ministros que van a salir para las próximas elecciones parlamentarias de generar un cambio de gabinete, que sea el equipo titular para el último año de gobierno. No hay que perder la oportunidad, es el momento para retomar el impulso político. No es conveniente, es la oportunidad de impulsar un cambio mayor, tiene que haber un equipo con la profundidad necesaria para que acompañe hasta el último día al Presidente”.

Caso aparte es el del Partido Liberal, que en la actualidad no tiene ningún ministerio y mantenía la esperanza de que alguno de sus dos subsecretarios asumiera uno. El presidente del partido, Juan Carlos Urzúa, reconoció que “a nosotros nos interesa, como siempre” encabezar una cartera. Sin embargo, destacó que “si no hay cambio gabinete, no vamos a ser nosotros los que pidamos un cambio para estar adentro”.