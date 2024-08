“Maduro no puede declararse vencedor”: El relato del embajador Gazmuri ante el Congreso tras su expulsión de Venezuela

A las 12.30 en punto, el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, llegó a Senado en Valparaíso acompañado de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

Entró a la sala Juan Gabriel Valdés para abordar ante la comisión de Relaciones Exteriores de esa rama del Congreso la crisis desatada tras lelecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio que dieron por ganador a Nicolás Maduro por sobre Edmundo González.

A los parlamentarios les interesaba el relato del diplomático que llegó al país el sábado luego de que el régimen chavista tomara la determinación de cerrar su embajada en Chile y otros seis países, y determinara la expulsión de los diplomáticos por la decisión de sus gobiernos de no avalar los resultados que dieron por ganador a Maduro es un cuestionado proceso.

La sesión, programada de 12.30 a 14.00, se dividió en dos partes: una que fue pública y otra de carácter privado. En la primera, De la Fuente admitió que “siempre supimos que iba a ser un proceso electoral muy complejo por todo el complejo que antecedió a este”.

“El viernes 26 de julio también estuvimos muy atentos al viaje a Venezuela que realizaron los senadores Rojo Edwards y Felipe Kast. Y en el contexto de una misión técnica de observación electoral, nuestro embajador Gazmuri estuvo esperándolos al otro lado a la salida del aeropuerto. Aquello no se pudo concretar, y fue eso que motivó una nota de protesta”, aludiendo a la decisión del gobierno de Maduro de expulsar a los parlamentarios chilenos.

“Nuestra posición como gobierno de Chile, el Presidente como el conductor de nuestra política exterior y la Cancillería como el brazo ejecutor de esa política exterior, ha tenido una mirada y una posición constante y permanente: que desde Chile no vamos a reconocer ningún resultado que no sea verificable”, remató la subsecretaria.

Posteriormente, la sesión siguió la discusión de manera secreta. En ese espacio de tiempo, según se confidencia, los parlamentarios hablaron de la posibilidad de que Chile adopte un rol como mediador en la crisis de Venezuela.

El relato de Gazmuri

Al término de la sesión, el embajador Gazmuri aseveró que la elección de Venezuela “no está validada por ninguna consistencia del sistema electoral venezolano, se han incumplido dos normas esenciales, la primera es dar resultados totales que sean irreversibles”.

En esa línea, Gazmuri indicó que “el resultado que dio el Consejo Nacional Electoral, a propia confesión, dice que se refiere solamente un 80% de la votación, eso significa que hay 2.700.000 votos que no están computados, y la diferencia, supuestamente, entre Maduro y González Urrutia es de 600.000, por tanto no se cumple una norma de la Constitución bolivariana en materia electoral”.

Otra norma que se vulneró, agregó Gazmuri, es que “no se subieron, como ha ocurrido siempre, todas las actas, junto con dar el resultado. En ese sentido, es un resultado que no refleja lo que indica ni la ley ni la Constitución de Venezuela”.

“Lo que es evidente es que Maduro no puede declararse vencedor”, sentenció el embajador.

6 AGOSTO 2024 EL EMBAJADOR DE CHILE EN VENEZUELA, JAIME GAZMURI, EN COMISION DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

Una vez concluida la sesión, el embajador partió raudamente hasta el comedor del Senado para almorzar con los senadores del PS y del PPD. En la breve comida, también estuvieron los ministros del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), además, de la subsecretaria De la Fuente.

De acuerdo a testigos del encuentro, los senadores comentaron con el diplomático y exsenador PS que no esperaban que Maduro tomara la decisión drástica de expulsar del país a la representación chilena tras los dichos del presidente Gabriel Boric, quien dijo que no se reconocerían resultados no verificables.

Su paso por la Cámara de Diputados

A eso de las 15.20, Gazmuri se reunió con el canciller Alberto van Klaveren en la Cámara de Diputados.

Ambos conversaron brevemente en el sector de colación de la Corporación, para luego arribar a la sala de la comisión de Relaciones Exteriores.

En esa instancia, Gazmuri aseguró que la elección del pasado 28 de julio “se dio en una cancha desnivelada”, aunque también aseveró que dicho evento electoral “fue normal, hubo 18 denuncias, pocas en cualquier evento electoral”.

“La anomalías -agregó el embajador- se empezaron a producir después de la elección”, indicó Gazmuri, detallando que se impidió la entrada de los tres apoderados testigos de la candidatura de González.

Junto con ello, repitió el argumento de la violación a la Constitución de Venezuela y de la ley electoral de dicho país.

“No hay ninguna razón técnica ni política que impida a un sistema electoral perfeccionado, que tiene la disponibilidad de las actas al momento, que no las suba. La conclusión política es evidente, el que gana siempre muestra su victoria”, sentenció Gazmuri en su presentación ante los diputados.