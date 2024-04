Marcela Riquelme (FA) y homenaje a Piñera: “No quiero santificarlo ni demonizarlo, pero era una persona de derecha progresista y eso es lo que necesitamos”

En 2015, Marcela Riquelme -hoy diputada independiente de la bancada del Frente Amplio- fue junto a su pareja a la ceremonia de promulgación del acuerdo de unión civil que protagonizó el entonces Presidente Sebastián Piñera en La Moneda. Ese mismo año, ambas firmaron el acuerdo. “Fue el primer reconocimiento del Estado después de tantos años de vida en común”, relata.

A nueve años de eso, la parlamentaria destacó, durante el homenaje que se le hizo este miércoles al exmandatario en la Cámara de Diputados- el rol de Piñera para avanzar en los derechos de las diversidades sexuales frente a una derecha conservadora.

¿Qué comentarios recibió desde el oficialismo luego de su intervención?

Que fue un buen gesto, que fue un gesto de Estado. No recibí ningún mal comentario. Desde el Socialismo Democrático me fueron a agradecer.

¿Y de la oposición?

Fue muy grato. Había colegas con los que apenas intercambiaba el saludo y me fueron a agradecer el gesto. No voy a dejar de ser crítica de la gestión de Piñera, pero esto es un acto de Estado. Yo quisiera que el día de mañana reconocieran así la labor del Presidente Boric, de nosotros los parlamentarios. Con respeto.

¿No hubo ningún tipo de resistencia en su bancada?

No, ninguna. Al contrario: hubo una felicitación.

¿Está agradecida de la administración del expresidente Piñera por permitir el matrimonio igualitario, la ley Zamudio?

Uno no puede felicitar a los presidentes o a los ministros por hacer su trabajo. Lo que sí es que hay que reconocer. Habiendo sido crítica de su gestión, hay que reconocer haber tenido coraje para promulgar esa ley. Él vino de un sector político conservador que cada vez hace más difícil avanzar en leyes que nos den igualdad a todos y todas, en reconocer que existimos las diversidades sexuales. Tenemos una derecha dura que no avanza en el reconocimiento de los derechos civiles. Por eso es que era importante reconocer que alguien de ese sector, que ocupó la más alta magistratura de nuestro país, fue capaz de ir en contra. Yo no quiero santificarlo ni demonizarlo, pero creo que era una persona de derecha progresista. Eso es lo que necesitamos.

¿Ese reconocimiento es algo expandido en el Frente Amplio?

El Frente Amplio es diverso y tenemos libertad para emitir nuestras opiniones. No nos hemos cuadrado en ciertas votaciones que han sido solicitadas o apoyadas por el gobierno, porque muchos pensamos distinto y eso se respeta. Si el reconocimiento está expandido, yo creo que muchos -no todos- nos cuadramos detrás del Presidente cuando participó en las exequias de Piñera. Algunos creímos que fue mucho su discurso...

¿Incluida usted?

En algún momento creo que fue mucho, pero también entiendo su posición. Él es un Jefe de Estado. Valorar la gestión de los presidentes elegidos democráticamente es valorar la democracia. Podemos ser adversarios, pero no enemigos.

¿Está muy crispado el ambiente en el Congreso?

Es la oportunidad de retomar el diálogo, porque no hemos podido avanzar en cosas muy importantes como la reforma tributaria y de pensiones, por falta de diálogo. Nosotros, que somos el partido del Presidente, tenemos mayor obligación de abrirnos al diálogo que la oposición. Las oposiciones generalmente no hacen eso, pero es nuestra tarea. Así he sentido también que lo ha comunicado el Presidente. Tenemos que dar gestos de diálogo y apertura para continuar avanzando en lo que queremos hacer.

¿Le habría gustado que más diputados del Frente Amplio y el oficialismo se sumaran al homenaje?

En realidad no solo del sector del Frente Amplio se restaron, también hubo personas de la derecha que no estuvieron. Yo respeto la libertad de cada cual.

¿Qué la motivó?

El Acuerdo de Unión Civil significó muchas cosas para personas de la diversidad y mi familia. Fue el primer reconocimiento del Estado después de tantos años de vida en común. Nuestros hijos eran menores de edad en esa época, por lo tanto, resultaba importante que tuviesen una protección.

¿No considera que Piñera tuvo más logros concretos por la diversidad sexual que la administración del Presidente Boric?

Muchas de esas iniciativas partieron en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Atribuirle única y exclusivamente a él sería injusto para los parlamentarios que apoyaron estas mociones.

¿El Presidente Boric no ha dejado esta agenda de lado?

Entendemos que no se ha postergado. Ahora, la contingencia ha hecho cambiar algunas prioridades. En eso hemos hecho presente nuestra necesidad de avanzar. Si no hemos podido aún, es porque sería rechazado en el Congreso. Si el Presidente hoy día propusiera una ley de adopción homoparental, se rechazaría en este Congreso. La oportunidad política de avanzar en derechos de la diversidad sexual no está. Y no es que no esté en el gobierno, no está en el Congreso.

La intervención del Presidente Boric en el funeral del expresidente Piñera fue cuestionada por parte del oficialismo. ¿Hace falta una autocrítica en el sector por cómo fueron como oposición?

Más que autocrítica, ha sido un costo que hemos pagado. Hemos pagado un costo. Esa autocrítica debiese venir de todos los sectores políticos. Es más sencillo ser de oposición que ser de gobierno y todos tenemos que entender el papel que tiene el otro. Pero decir que falta autocrítica, no. Créeme que al interior del Frente Amplio existe mucha autocrítica, también respecto del gobierno. Lo hacemos presente y lo manifestamos.

¿Son conscientes de que fueron una oposición dura?

Voy a decir ‘fuimos’, aunque yo no estaba en ese periodo, pero haciéndome responsable. Fuimos como sector político una oposición dura. Pero también entendimos que el momento histórico lo ameritaba. La ciudadanía no podía aguantar más abusos del sistema. Haber sido una oposición dura ayudó a la presión política para poder avanzar en reformas. Recordemos que el Presidente Boric fue criticado por haber firmado el Acuerdo por la Paz. Yo tuve la oportunidad de conversar de aquello con él. Lo que manifestaba es que el momento histórico a veces lo demanda. Hay que tener una mirada de Estado para entender eso.

¿Falta eso en el Congreso?

Eso falta en todo el Congreso: tener una mirada de Estado, no dar show en la Cámara. Tener una mirada más digna del rol que estamos representando: estamos representando a miles de ciudadanos que nos eligieron, eso es una responsabilidad.