Marcelo Díaz, diputado de Unir: “El Frente Amplio debe tener primarias presidenciales”

En más de una ocasión, el diputado del Movimiento Unir -hoy parte del Frente Amplio (FA)- Marcelo Díaz sostiene en esta entrevista que no se debe repetir la experiencia del gobierno de la ex Nueva Mayoría. Y si bien él formó parte de ese proceso mientras militaba en el Partido Socialista, el exministro sostiene que el norte de su nueva coalición debe estar en buscar coincidencias programáticas con la centroizquierda, con el objetivo de liderar un eventual gobierno conjunto.

En ese sentido, Díaz recalca que el FA no se debe quedar “al margen” del debate presidencial y que, si bien “valora mucho” el liderazgo de la exabanderada del bloque Beatriz Sánchez, sostiene que la eventual candidatura frenteamplista debe ser definida a través de un proceso democrático.

¿Ve factible la unidad de toda la oposición?

Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por construir espacios de unidad, como nos unió el 10% de las AFP. Ahora, eso tiene que estar dotado de contenidos. Lo que debe forjar la unidad son las coincidencias sustantivas en torno a la agenda de transformaciones que queremos impulsar. No me gustaría repetir la construcción de un espacio electoral que se reúna en función de la ingeniera electoral y no de las ideas.

Usted viene de la ex NM, ahora siendo del FA, ¿ve posible ese encuentro programático?

De hecho, sí. Siendo militante del PS, el 2017, planteé que era perfectamente posible un gobierno con el FA. Hoy eso es perfectamente posible, pero quien debe aspirar a encabezar ese esfuerzo transformador es el FA, que tiene las credenciales y las propuestas, es cosa de mirar el programa de Beatriz Sánchez.

¿Usted es de la idea, entonces, de un gobierno de unidad?

Soy partidario de un proceso que se haga cargo del proceso de transformación, quiénes lo integren, y como es algo que está todavía por verse, pero a mí no me motiva una conversación sobre cómo ganar una elección, sino que cuánta coincidencia tenemos. Quien más claridad tiene respecto de ese proceso es el FA.

El FA en una reunión definió ir directo a primera vuelta, pero luego retrocedió. ¿Qué mecanismo deben impulsar para la presidencial?

Primero hay objetivos previos. El FA debe impulsar un acuerdo lo más amplio posible en materia de alcaldes y de gobernadores. Segundo, tenemos que diseñar una estrategia para asegurar los 2/3 de la asamblea constituyente.

¿Pero sobre lo presidencial?

Las primarias son un mecanismo muy purificador, sano y deseable del sistema democrático. Nosotros lo canalizamos en esta famosa reunión y está escrito en la declaración, que vamos a tener primarias para resolver algunas candidaturas en el marco del propio FA, y si es necesarios hacerlas con otros, debiésemos estar dispuestos. Es altamente probable que el FA tenga que hacer primarias y eso se discutió en la jornada de trabajo.

¿Entonces el FA debe tener primarias dentro de la coalición?

El FA debe tener primarias presidenciales dentro de la coalición primero y, según el grado de convergencias programáticas, también con otros, por qué no, pero es algo que tenemos que ver. Lo que no puede ocurrir es el ejemplo de la ex NM.

Entonces la idea sería llegar con un candidato a la primera vuelta...

Eso es algo que no está resuelto. No está descartado ni es la definición. Lo que sí, es que el FA no puede no instalarse como un actor que aspira a liderar el proceso que viene, eso implica tener una candidatura. Una primaria es el mejor mecanismo.

¿Su candidata es Beatriz Sánchez?

Beatriz Sánchez es ampliamente valorada al interior del FA, precisamente por su capacidad de liderazgo. En lo personal, la valoro mucho, sería una estupenda candidata para nuestra coalición. Pero hoy es tiempo del proceso constituyente.

¿Y usted estaría dispuesto a competirle en esa primaria?

Toda esta reflexión tiene que estar supeditada a un debate colectivo al interior del FA, pero con una idea clara: el FA no puede permitirse quedar al margen del debate presidencial. El FA tiene muchos nombres con potencial de candidatos. Sin duda, Beatriz Sánchez, pero también Gabriel Boric, Doris González, de Ukamau, y en nuestro propio movimiento, Lorena Fries y Gonzalo Durán. También Fernando Atria, Jorge Sharp o Pablo Vidal.

¿Y usted?

Mis decisiones personales están supeditadas a las definiciones colectivas y para mí lo más importante es el proyecto del FA. Ahora, si en ese debate se determina hacer primarias y el Movimiento Unir me pide representarlo, por supuesto que estoy disponible y lo haría con gusto.

En las encuestas Jadue se ha ido consolidando, superando a Sánchez. ¿Hay nerviosismo por la figura del alcalde?

No, y no debiese preocupar a nadie, cada uno tiene que cumplir su rol. No nos podemos equivocar, el plebiscito es demasiado importante para el futuro del proceso de transformaciones que estamos intentando canalizar. Desde esa perspectiva, lo que Unidad por el Cambio y lo que el propio Daniel Jadue pueden hacer para fortalecer esas ideas me parece bienvenido.

¿Y usted lo apoyaría?

Quiero ser coherente, si he dicho que el mejor mecanismo para elegir candidato son las primarias y él es el candidato que las gana, evidentemente. Lo mismo esperaría de él si es que gana un candidato distinto.

¿Apoyaría a jadue?

