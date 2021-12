Mario Desbordes sobre Sebastián Sichel: “Él no tiene nada que hacer en nuestra coalición”

Nueve fueron las condiciones que Sebastián Sichel, excandidato presidencial de Chile Podemos Más (Chile Vamos), le impuso a José Antonio Kast para respaldarlo en la segunda vuelta presidencial.

El documento no quedó exento de críticas provenientes desde su mismo sector oficialista, pero fue recibido por el exabanderado del Frente Social Cristiano, quien además se comprometió a incorporar los planteamientos políticos propuestos por Sichel. Ante eso, el exministro de Desarrollo Social no fue explícito al decir que votaría por Kast, pero declaró que “desde el principio he manifestado que considero prioritario derrotar la amenaza del populismo de izquierda y comprometo mi voto para eso”.

Pero aquel gesto no fue suficiente para algunos miembros de Chile Vamos. Esta mañana, en conversación con Radio Agricultura, el excandidato de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, abordó la participación que los expresidenciables de la coalición tuvieron durante la segunda parte de la campaña de Kast de cara al balotaje, luego de que Sichel lograra el cuarto lugar en primera vuelta y que desde los partidos del oficialismo optaran por respaldar al líder de Republicanos.

En primer lugar se refirió a Joaquín Lavín, quien hizo un video entregándole su apoyo a Kast. Sobre la excarta de la UDI, Desbordes justificó su ausencia: “Está en España en una situación familiar, humana, y yo lo entiendo”.

Sin embargo, con Sichel fue crítico. “Yo lamento mucho lo que hizo, creo que él mismo se margina de nuestro sector, yo muchas veces le pedí que participara de esta elección”, comenzó diciendo Desbordes.

“Si hay un señor que no viene de nuestra coalición, el Presidente Piñera lo nombra ministro, él es una buena persona, yo le tengo estima en lo humano, pero él dice ‘quiero ser candidato de Chile Vamos en las primarias’ y pelea, usted vio todas las peleas que hubo para que lo aceptaran y nunca le dijimos que no. Lo aceptamos en la primaria con el apoyo de los partidos, porque la mitad de RN lo apoyó, una parte de la UDI también, y termina ganando la primaria”, continuó.

“Todos, o sea no todos, yo lo apoyé en la primaria, lo apoyé con tuti hasta el último minuto, me la jugué por él y él se transformó en el candidato de Chile Vamos (...). Bueno, uno lo que esperaría es que como es representante de los partidos de Chile Vamos también se sume a lo que los partidos de Chile Vamos acordamos, que era apoyar a José Antonio Kast. Sin embargo, se manda a cambiar y, por lo tanto, creo que no tiene ningún compromiso con la coalición a la que quiso representar”, complementó el exministro de Defensa, y agregó: “En lo que a mi me respecta yo creo que él no tiene nada que hacer en nuestra coalición, así de simple”.

Consultado sobre si ha mantenido conversaciones con el excandidato independiente Desbordes respondió que no, que “no vale la pena”. “En lo personal yo creo que tenemos que seguir construyendo una referente centroderecha con los que estuvimos, con los que nos sacamos la mugre. ¿Para qué vamos a perder tiempo con personas que mostraron un nivel de egoísmo y personalismo? Porque hay que decir las cosas por su nombre, como las que mostros Sebastián”, expresó.

Las críticas por parte de Desbordes se suman a las del presidente de RN, Francisco Chahuán, quien durante este lunes reconoció que “RN se jugó concho una vez ganada la primaria por Sichel por su candidatura”, por lo que también le “habría gustado mucha más generosidad del candidato Sebastián Sichel” para la segunda vuelta presidencial.

Otro de los nombres que sonó durante la conversación fue el de Ignacio Briones, exabanderado de Evópoli y quien nunca le entregó respaldo a la candidatura de Kast. Sobre su participación, Desbordes aseguró: “Encuentro que estuvo mal Ignacio Briones”.

“Entiendo, hay gente de Evópoli que decía ‘no me gusta Kast, no me gusta su programa’, pero la humildad que tuvo José Antonio Kast de incorporar todo lo que le pedimos en su programa de segunda vuelta, yo creo que lo mínimo que merecía era respeto”, agregó.

Aun así, teniendo en cuenta lo anterior, Desbordes aseguró que ni Sichel ni Briones “pudieron influir en temas de liderazgos” al no participar de la campaña de Kast.

“Pese a que se restó Sichel, toda la enorme mayoría que votó por él también votó por Kast, por lo tanto queda demostrado que Sichel no influyó en nada por no haber apoyado (...) lo mismo el electorado de Evópoli, que lealmente votó masivamente -yo creo que todos-, los números están a la vista, por José Antonio Kast”, finalizó.