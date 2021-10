MEO afirma que Boric es un “buen parlamentario”, pero apunta que “demuestra no conocer Chile”

“Creo que Boric demuestra no conocer Chile, no es un tema solamente de experiencia, de saberse las cifras. No conoce Chile: aplicarle un impuesto al cuarto retiro es no entender Chile”, fueron las palabras de Marco Enríquez-Ominami, candidato del PRO, en CNN Chile, al ser consultado por si tiene mas afinidad con Gabriel Boric o Yasna Provoste. A pesar de esto, indicó que “por supuesto” que habrá reciprocidad de apoyo en una eventual segunda vuelta.

A tan solo un mes para las próximas elecciones presidenciales, Enríquez-Ominami se mostró preocupado de que José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, cuente con más apoyo, calificando las ideas del candidato como “segregacionistas, separatistas: nos dividen”.

“Yo estoy preocupado porque veo mucha apatía, veo a Kast subiendo. Para serle honesto las encuestas me importan re poco, pero va subiendo, lo veo en la calle”, añadió el exdiputado en entrevista en CNN Chile.

Con respecto a las confrontaciones entre el abanderado de Apruebo Dignidad y Kast indicó que: “Creo que Kast le ha hecho una trampa a Boric maravillosa, lo lleva a un debate de humor, en vez de ir al fondo”.

En ese marco, aseguró que, en la eventualidad de que él no esté presente en una segunda vuelta, entregará su apoyo a cualquiera de los candidatos de oposición, remarcando que “ellos también me apoyarán”.

El candidato del PRO calificó a sus contrincantes como “dos grandes parlamentarios”, sin embargo mencionó que “Boric demuestra no conocer Chile“ y que tiene discrepancias con la senadora en algunas posturas como el caso de su inicial rechazo al cuarto retiro; sobre lo que agregó que aún le “cuesta aceptar” el cambio de opinión de Provoste.

Finalmente, al ser consultado por su propia candidatura como abanderado del PRO, dijo estar observando “mucho menos rechazo” y destacó que lo que lo diferencia de las otras candidaturas es que quiere “gobernar con toda la fuerza de oposición” y que tiene “esperanza” en la Convención Constitucional.