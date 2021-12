Ministra Hutt por problemas de transporte en las elecciones: “Implementar la ley que obliga a tener el local de votación cerca de la casa, y que se pueda ir a pie a votar, sería la solución más importante”

Este martes en la tarde, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, expuso ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados un informe sobre la jornada eleccionaria del 19 de diciembre, que se caracterizó por las denuncias de baja frecuencia de buses y las largas esperas en paraderos en distintas comunas de la Región Metropolitana.

A modo de contexto, la ministra Hutt apuntó al alza de votantes, que -respecto a la primera vuelta presidencial- aumentó en un 18%. Por su parte, según los datos de la Unidad Operativa de Control de Tránsito entregados por la secretaria de Estado, la congestión vehicular creció hasta en un 41% -entre las 9:00 y 10:00 horas- respecto al pasado 21 de noviembre. En Metro el alza llegó al 21%.

“Créame que yo soy la primera en estar disponible para cualquier crítica que tengamos que hacer. Me parece que, si falla el sistema de transporte, tenemos que saber exactamente por qué falló y encontrar las cosas que no se hicieron o que se pudieron hacerse mejor”, sostuvo la ministra de la cartera de Transportes.

Según la autoridad de gobierno, “faltó una coordinación más directa con Carabineros, de manera que si se cierra una calle nosotros tengamos la información más rápido”.

También señaló que “hay cosas que se pueden prever y otras que no”. “Uno puede inyectar buses en tramos intermedios en caso de que se demore el bus que no alcanza a pasar, pero cuando está tan congestionada la calle ese bus tampoco puede pasar”, argumentó Hutt.

Durante la discusión en la comisión se instaló la propuesta de implementar un protocolo para eventos como las elecciones masivas. “Recojo completamente la sugerencia de hacer un protocolo. Más aún, basado en lo que pasó en esta oportunidad. Pero creo que implementar la ley que obliga y que dispone que uno tenga el local de votación cerca de la casa y que pueda ir a pie a votar, sería la solución más importante”, enfatizó la ministra.

“Eso resolvería muy sustantivamente la carga de personas en el sistema de transporte público. Está publicada la ley y aquí lo que falta es implementarla. Eso habría evitado gran parte de los problemas que vimos”, agregó.

Otro de los argumentos presentados por la secretaria fue la “escasez de conductores”. Al respecto, indicó: “Puede que se haya dimensionado y que estén los buses, pero si no hay conductores -no solo porque no haya disponibles, sino que porque además hay una legislación laboral que impide que las personas trabajen más de dos domingos en el mes- eso restringe la cantidad de personas con las que puede contar el sistema”.