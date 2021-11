Ministra Zalaquett, presidente UDI y parlamentarios RN condenan cuestionamientos de diputado electo Johannes Káiser al voto femenino

Como “sarcasmo” calificó Johannes Káiser, diputado electo en el distrito 10 y militante de Republicanos; sus declaraciones emitidas en una entrevista online en la que cuestiona el derecho a voto de las mujeres y atribuye a la inmigración el temor a ser violadas.

“Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tu realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea”, dijo Kaiser, quien esta mañana en el matinal de CHV se defendió argumentando que fue sacado de contexto.

Palabras que fueron transversalmente repudiadas desde el Ejecutivo, parlamentarios de Chile Vamos y representantes de la oposición.

Rechazo transversal al cuestionamiento de Káiser

“Es inaceptable que se ponga en duda el derecho a voto de las mujeres. Llegamos a la vida pública para quedarnos y seguiremos trabajando para que más mujeres ocupen espacios de responsabilidad política, por un país mejor y más próspero”, escribió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, sin mencionar a Káiser.

A las pocas horas, el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, rechazó directamente los dichos del parlamentario electo. “Me parece que son declaraciones bien inaceptables. Justamente dentro de las cosas que tenemos que ser capaces de conversar con José Antonio Kast y lo que significa para el futuro, son las posiciones respecto a los temas de mujer”, dijo incorporando a la conversación al líder de Republicanos y candidato presidencial.

“Los avances que se han tenido en los últimos años son muy importantes y eso se tiene que seguir profundizando. Son declaraciones inaceptables que no puedo compartir. Recomendarle al diputado electo que hoy ya el foro político, el foro del Congreso, es un foro bien distinto a ser youtuber. Y ojalá pueda desdecirse”, añadió Macaya.

Desde RN, la diputada Paulina Núñez, que estuvo presente en el matinal de CHV escuchando en vivo a Káiser, le respondió: “El derecho a voto de las mujeres, el derecho a voto de las personas con discapacidad que puedan votar asistidas, el derecho a voto de nuestros compatriotas que están fuera de Chile y el derecho a voto siempre es una buena idea porque fortalece la democracia. Por lo tanto hay que defenderla, hay que cuidarlo y por supuesto, no puede ser utilizado como un sarcasmo”, expresó apelando a la defensa emitida por Johannes Káiser.

Por su parte, el diputado Andrés Longton complementó a su compañera de partido diciendo que espera “que las palabras del diputado electo Johannes Kaiser no vayan en la línea de conculcar un derecho que las mujeres tienen desde a mediados del siglo pasado,. y que fue una lucha de mucho tiempo para que las mujeres tuvieran igualdad de derechos para participar en la vida política y pública”.

De hecho, el diputado Andrés Celis fue más allá y afirmó que, de emitirse declaraciones similares ya como diputado en ejercicio, lo llevará a la comisión de ética. ”Si esta persona repite este tipo de declaraciones contra las mujeres ya siendo diputado en ejercicio, no tengan duda que voy a ser el primero en hacer una presentación en la comisión de ética contra ese diputado ya en ejercicio, porque nunca permitiré que se refieran de esa forma a una mujer”.

Johannes Káiser, militante de Republicanos, fue electo diputado por el distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja) con un 11,7% de los sufragios. Como uno de los candidatos a la presidencia, José Antonio Kast fue consultado por los dichos emitidos por un parlamentario de sus filas.

“No conozco en detalle las declaraciones. Es un video que tampoco sé si es actual. Como se me plantea, no puedo compartir lo que se señala. Pero también hay que ver en qué momento salió el video, el contexto, cuál es el desarrollo del tema”, dijo en un comienzo.

“Claramente no comparto ni una de esas afirmaciones. Siempre he dicho que lo que más debemos tener es libertad para poder votar e integrar a las personas, que la gente pueda participar democráticamente, incluso los extranjeros avecindados. Los temas de delincuencia no son solamente atribuibles a la inmigración. Él tendrá que hacerse cargo de sus dichos”, expresó finalmente.

Parlamentarias de oposición también rechazaron la frase de Káiser, incluyendo al partido Republicano en esa posición. “Esto es el Partido Republicano: retroceder en derechos de las mujeres. Así de claro y así de fuerte. Por esto, y tantas cosas más, voto Boric. Por más derechos, no menos; por un Chile donde quepamos todos y TODAS. Súmate tú también”, manifestó Maite Orsini (RD)

En tanto Maya Fernández (PS), expresó: “No aceptaremos violencia de género ni machismo. Demasiada inhumanidad. Inaceptable!!!”.

“Kast y sus partidarios no ‘entienden’ que podamos opinar, usar anticonceptivos, que tengamos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y que tengamos derecho al voto. Kast y sus partidarios creen en un mundo con derechos solo para los hombres. Kast es un peligro para todas las mujeres”, dijo Karol Cariola (PC).

Declaraciones anteriores en la misma línea

En horas de la tarde, Káiser desactivó su cuenta de Twitter en medio de la difusión de estas y otras declaraciones en el mismo sentido.

“Un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violadas y al mismo tiempo salen a la calle a protestar”, dijo el 16 de junio de 2018.

“Merecedor del derecho a voto es quien lo merece (acción previa requerida) y estas orates, no parecen hacer nada para merecerlo”, dijo el 30 de diciembre de 2019 luego que le preguntaran -también por Twitter- si por ser feministas, se les debiera quitar ese derecho.

“La única razón por la que las feministas querían el derecho a voto, es porque como no tenían marido, no podían obligarlos a votar como ellas querían”, escribió el 19 de enero de 2020.