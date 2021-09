Ministro Bellolio: “Tal como están hoy día las cifras, no tendría sentido mantener el Estado de Excepción”

Esta mañana, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió en Radio Agricultura acerca de la posibilidad de renovar el Estado de Excepción que rige en nuestro país - esto, tras las cifras positivas que se han registrado en el último mes con respecto a la pandemia - y también acerca de la aprobación en general por parte de la Convención de las propuestas de Reglamento.

Respecto a este primer punto, destacó el ministro, “tal como están hoy día las cifras, no tendría sentido mantener el Estado de Excepción”.

“Si se mantienen estas cifras después del 18, no estamos por renovar ese Estado de Excepción, pero tenemos que esperar un poquito más, esperamos que no haya un rebrote”, agregó.

Esto, indicó, ya que tener el Estado de Excepción permite hacer cuarentenas comunales, establecer los toques de quedo y otras medidas como los cordones sanitarios. Sin embargo, agregó, todavía se pueden continuar con los controles con la alerta sanitaria vigente.

Por lo tanto, reiteró, si es que no se renueva el Estado de Excepción, esto no quiere decir - como en otros países - que dejan de regir todas las indicaciones referentes al Covid, puesto que tanto la obligatoriedad del uso de mascarilla como los otras medidas preventivas se mantendrán.

Además de este tema, la autoridad también se refirió a la aprobación en general por parte de la Convención de las propuestas de Reglamento. Sobre este tema, sostuvo, “no llama la atención” que aquellos que habían estado en contra de la realización de la Convención Constituyente “ahora digan que no quieren respetar los dos tercios”.

Sobre los constituyentes de derecha que amenazaron con ir a la Corte Suprema si no esto no se respetaba, Bellolio indicó que esto sería una mala señal, y además, advirtió, “que salgan con esa agresividad, violencia, intolerancia, algunos que no quisieron hacer ni la Convención ni el Plebiscito, a tratar de cancelarlo, me parece que es de una agresividad impresionante, poco antes vista”.

“A nosotros nos interesa que se respeten las reglas siempre, y la Constitución estableció ciertas normas para la Convención Constituyente que tiene que ser respetada y espero que así sea, an la inmensa mayoría de quienes la componen, hemos visto esa disposición”, agregó.

En cuanto a los tuits que realizó el Presidente Sebastián Piñera en donde sostuvo que los constituyentes que votaron contra la libertad de enseñanza en la Comisión de Reglamento “debilitan gravemente la familia”, Bellolio defendió que “distintas personas puedan ejercer su derecho a emitir opiniones y que otros puedan también ejercer las contrarias”, sin embargo, sostuvo, “de ahí a empezar a atacar tan gravemente, o tan duramente, calificando esto como de mentira o desinformación me parece de una exageración impresionante”. Esto, en respuesta a los mensajes de Jorge Baradit, Fernando Atria, Mauricio Daza, Jaime Bassa y Claudio Gómez a la publicación del Mandatario.

“Aquellos que han salido en estos días diciendo ‘no es verdad’... me gustaría saber qué piensan los convencionales que han salido tan duramente, tan agresivamente, tan en la lógica de la funa y la cancelación, diciendo que esto no es verdad, que ellos se pronuncien que es lo que piensan sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos y sobre la libertad de enseñanza”, agregó.

El resultado de la votación, agregó,“obviamente es una mala señal que nos preocupa porque no solo tiene una amplia mayoría de la sociedad, sino que también es muy sentido por los padres y madres”.

“Yo esperaría que se acepte que haya posiciones distintas a un tema de fondo como este, y ya que se votó a 22 a 9 en contra en esa comisión, esperamos que se pueda reponer de nuevo en el debate”, puntualizó.

En cuanto al tema del cuarto retiro de los fondos de la AFP, el ministro agregó que “nunca perdemos la esperanza que los argumentos que se han expuesto esta semana finalmente hagan que la mayoría de los parlamentarios rechacen un mal proyecto”.

“El Frente Amplio, y el propio candidato (Gabriel) Boric, han presentado indicaciones, poner impuestos y que se pague en cuotas”, destacó. Sin embargo, sostiene, esas indicaciones “son las mismas que hizo Chile Vamos en el primer retiro, entonces están reconociendo de que se produce daño, que el proyecto tal como está es malo”.