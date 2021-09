Mesa directiva valora aprobación en general de reglamento de la CC: “Cayó ese mito de los 2/3 (...) nada de eso ha entrampado el trabajo de nuestra Convención”

Todas las propuestas de reglamento emanadas desde las comisiones transitorias de la Convención Constitucional fueron aprobadas este martes por su Pleno, marcado así una jornada clave para el avance del trabajo del órgano constituyente.

Una votación que fue celebrada por la mesa directiva -encabezada por Elisa Loncon y Jaime Bassa- quienes además se refirieron al debate por los dos tercios que también fue un punto clave en la sesión y que provocó críticas a la gestión de ambos la semana pasada por parte algunos convencionales de Pueblos Originarios y de la izquierda.

De hecho, en un comienzo la votación de hoy iba a ser realizada dicha semana, pero los cuestionamientos a la determinación de la mesa de establecer que algunas normas de los reglamentos de Participación y Consulta Indígena fueran vistas con el criterio de los dos tercios, terminó con el aplazamiento de la sesión para poder llegar a un acuerdo.

Y fue precisamente la discusión respecto a si mantener o no el citado quórum de los 2/3 y qué artículos debían ser visados bajo este requisito -solicitudes que fueron ingresadas por convencionales de Vamos por Chile- lo que abrió el debate de hoy. Sin embargo, todas ellas terminaron siendo rechazadas y se estableció que toda propuesta de reglamento fuera visada por mayoría simple. Es decir, cuando los artículos sean votados en particular la próxima semana deberán ser ratificados por mayoría simple y no por dos tercios.

Luego de que se diera por finalizada la sesión del pleno, la presidenta Loncon encabezó un punto de prensa para “manifestar nuestra alegría de este gran paso que dimos como Convención Constitucional, unidos todos los sectores, hemos avanzando aprobando las normas básicas”.

“Avanzamos también en todo lo que es la definición de los quórum simple que se votaron y cayó ese mito de los 2/3 que en realidad nada de eso ha entrampado el trabajo de nuestra CC. Agradecerles a las comisiones de trabajo, a todos los convencionales y sus asesores que trabajaron intensamente”, agregó.

En la misma línea, Jaime Bassa calificó la jornada como “alegre y muy exitosa”. Esto, argumentó, ya que “todo el trabajo que se ha venido haciendo especialmente desde el mes de agosto en adelante en las comisiones provisorias, hoy ha sido ratificado y aprobado por el Pleno de la CC, con mayorías verdaderamente abrumadoras, muy por sobre los quórum que tanta polémica han generado estos días”.

Además de agradecer el trabajo de las y los convencionales, expresó que fue “una jornada muy interesante, muy importante, que da cuenta de como la Constituyente avanza a paso firme y hemos logrado reivindicar ese poder que tiene la Constituyente para organizarse a sí misma, para darse sus propias reglas y mirar el horizonte, el futuro, y no tanto la contingencia política”.