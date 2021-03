Ministro Delgado: “Los permisos y salir en los horarios que corresponde es una cosa, y otra cosa es el compromiso de cada uno”

Este viernes, a horas de que todas las comunas de la Región Metropolitana -entre 198 comunas del país- entren a Cuarentena; el ministro de Interior, Rodrigo Delgado se refirió a las fiscalizaciones que se realizarán a nivel nacional.

“La fiscalización no es solo una tarea del gobierno, de la policía, y de las Fuerzas Armadas, sino también personal. El compromiso y todo lo que hemos vivido de pandemia, debe dejarnos marcado a fuego cuáles son las medidas que cada uno debe tomar”, dijo refiriéndose al lavado de manos, uso de mascarillas y distancia social.

“Hay varias formas de cuidarse, y en lo personal, siempre he creído que he sido bastante riguroso a la hora de cuidarme, pero eso no obsta a que uno se pueda contagiar, que en algún momento de descuido, que por algunos segundos tal vez uno pierde el control del entorno en el que se esta moviendo, lo que conlleva a contagio”, añadió sobre su propia experiencia tras ser hospitalizado por Covid-19 la semana pasada.

“Por lo tanto, las medidas preventivas que se toman del gobierno, del punto de vista fiscalización y control, tener los permisos y salir en los horarios que corresponde es una cosa; y otra cosa es el compromiso que, más allá de lo administrativo, cada uno pueda aportar”, dijo Delgado haciendo un llamado a la ciudadanía a cumplir con las cuarentenas.

Según se informó ante la prensa, las últimas 24 horas se han realizado 348 mil fiscalizaciones, en las cuales se detuvo a un total de 1.000 personas por no cumplir con los protocolos. Y en total desde el inicio de la pandemia, se han realizado 145 millones de fiscalizaciones, con un total de 438 mil detenidos por incumplimiento.

“Hacemos un llamado a cumplir con rigurosidad la cuarentena, es la única manera de enfrentar la pandemia, cumpliendo con los protocolos de las autoridades sanitarias”, dijo Baldo Prokurica, ministro de Defensa.

El líder de la cartera de Defensa, anunció que desplegarán 260 puntos móviles de control y 11.500 oficiales de Fuerzas Armadas y Carabineros. A nivel país, será 30 mil hombres y mujeres fiscalizando.

“Queremos pedir cumplan con la cuarentena y respeten los controles. Las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, hacen un esfuerzo tremendo para cumplir con sus funciones y que se cumplan las medidas. (...) La verdad es que es inaceptable que en Estado de Excepción, Carabineros ha sufrido ataques, amenazas e incluso lamentamos la muerte de un funcionario del Ejército”, agregó Prokurica.

“La única manera, como lo ha planteando el presidente Sebastián Piñera, de que podamos derrotar la pandemia es hacerlo entre todos. No solo el Gobierno, el Parlamento y las Fuerzas Armadas, sino también con la convicción de cada una de las familias chilenas, de que estamos en una de las peores pandemias de la historia, y que si no estamos todos unidos enfrenando este tema, va ser muy difícil sacar resultados positivos”, concluyó el ministro de Defensa.