Molestia por la “represión policial” y falta de gestos a Cuba y Venezuela: el balance interno del oficialismo sobre la conmemoración del 11-S

Este lunes 11 de septiembre culminó uno de los hitos clave dentro de la administración del Presidente Gabriel Boric: la conmemoración de los 50 años desde el Golpe de Estado. El camino hasta ahí no fue fácil. Estuvo marcado por la renuncia de Patricio Fernández como asesor presidencial a cargo del evento y por los constantes cuestionamientos de la oposición. Pero, lo que más complicó a La Moneda fueron las críticas que los planes del Mandatario recibieron desde el propio oficialismo.

Pese a que todo parecía estar en contra, con el “once” ya terminado el balance al interior del oficialismo es positivo y los actos organizados en Palacio cuentan con la aprobación desde el Partido por la Democracia (PPD) hasta el PC. Sin embargo, en esa última colectividad tienen reparos con algunos aspectos del hito.

Sin ir más lejos, el PC emitió un comunicado el domingo por la noche en que expresaron que “consideramos como débiles e insuficientes las medidas policiales adoptadas para la protección de las y los miles y miles de compatriotas que concurrieron a la conmemoración muchos de ellos y ellas en familia”. En ese sentido, el secretario general de la colectividad, Lautaro Carmona, explicó que “lo que ocurrió, desde el punto de vista de la provocación, fue una ofensiva muy organizada. (Los carabineros) no distinguieron nada y tenían por propósito alterar. No hubo un acto como debió haber sido a 50 años del Golpe”.

Lautaro Carmona, secretario general del PC. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En esa misma línea, la diputada comunista María Candelaria Acevedo sostuvo que “el actuar de Carabineros siempre ha sido una preocupación. Por eso he planteado en más de una ocasión que se necesita modernizar la institución desde la escuela, desde la malla curricular en donde el tema de derechos humanos este presente en toda su formación (...)”.

El domingo la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) expresó en medio de una marcha: “Estamos siendo reprimidos, hay gas pimienta, hay lacrimógenas. Se supone que es una marcha autorizada y hemos sido reprimidos desde el principio. La verdad es que esto es indignante (...). Duele profundamente que esté pasando esto ahora, a 50 años del Golpe Militar. Terrible, terrible”.

Sobre los desórdenes y el actuar policial, el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, dijo que “más bien que eran grupos minoritarios, que perfectamente se podían identificar previamente porque iban encapuchados, con palos o distintas armas. Eso es lo que uno veía en fotos, redes sociales. ¿Cómo haber actuado antes para detener y proteger a quienes se estaban manifestando pacíficamente y haber aislado a esos grupos que iban con clara intención de violencia?”.

Pero eso no es todo. La ausencia de las Fuerzas Armadas en las ceremonias organizadas por Boric también generó molestia en los comunistas. Consultado por La Tercera, el diputado Matías Ramírez (PC) dijo que “me llamó profundamente la atención la ausencia de los comandantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Sin duda, en un acto de conmemoración hubiese sido importante un gesto en orden a (...) entender que son organismos no deliberantes y que todas aquellas frases que se han lanzado respecto al ‘nunca más’, tanto por la Armada y el Ejército, hubiese sido bueno plasmarlas en esta conmemoración. Eso es algo que, sin duda, me deja reflexionando”.

Diputado Matías Ramírez (PC).

Acevedo complementó que “es bastante preocupante para nosotros, los militantes del PC, que las Fuerzas Armadas no estuvieron presentes en el acto de lo que fue los 50 años. Es una muy mala señal que se está dando porque, además, ellos no son deliberantes, se tienen que poner a disposición de (...) quien es Presidente de la República, nuestro Presidente Gabriel Boric”.

Además de eso, el diputado comunista Boris Barrera agregó que “me surgen algunas inquietudes porque el Presidente hizo mención a muchos países que recibieron chilenos en el exilio, con solidaridad. Hizo mención a Venezuela y la senadora Isabel Allende (PS) hizo mención a la solidaridad de Cuba, pero no vi representantes de esos países en el acto. Y no sé si los invitaron, porque nosotros preguntamos y no hemos tenido respuesta. Creo que hubiera sido importante su presencia“.

Más allá del PC, el diputado por el PPD Raúl Soto sostuvo que la conmemoración organizada por el Ejecutivo logró ser ”emotiva y consecuente” y se trató “no solo de memoria, verdad y justicia respecto de lo que pasó hace 50 años, sino también de cómo aprendemos las lecciones del pasado de manera transversal para cuidar nuestra democracia pensando en los próximos 50 años: el gran aprendizaje es que los problemas de la democracia se resuelven con diálogo y acuerdo, por vías institucionales siempre, y jamás por la fuerza y la violencia”.

Santiago, 26 de julio de 2023 Entrevista al diputado Raúl Soto. Foto: Juan Farías /La Tercera

En ese entendido, el expresidente de la Cámara manifestó que echó de menos “un ambiente más favorable transversalmente con miras a avanzar en esos mínimos civilizatorios, en línea con la carta de los expresidentes (...). Falta madurez política, convicción democrática y voluntad de una parte de la oposición para que eso sea posible”.

Sobre ese último punto, la diputada Camila Rojas (Comunes) reforzó que “mi balance es que la derecha chilena está muy mal. De eso dan cuenta la declaración de la UDI donde señalan que el golpe fue inevitable (...) y el no haber asistido al acto de La Moneda, donde sí asistieron miembros de la derecha del extranjero (...). Lo que coronó la tarde su actitud en el homenaje al presidente Allende en la Cámara... Son ellos los que están polarizando el país”.