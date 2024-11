Mujeres destacadas firman carta en respaldo a la gestión de la ministra Tohá y la entregan en La Moneda

En el Palacio de La Moneda, destacadas mujeres entregaron una carta en respaldo a la gestión de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Para entregar el documento asistieron hasta el palacio de gobierno la diputada Helia Molina (PPD), Alejandra Krauss (DC), María Antonieta Saa (PPD), Carmen Andrade (PS), Fernanda Villegas (PS), Teresa Valdés , Cecilia Valdés (DC), Marcela Serrano, Virginia Guzmán, Bárbara Sepúlveda (PC), Cristina Soto (PPD), y Valeska Ponce.

Al respecto la parlamentaria del Partido por la Democracia, Helia Molina, indicó que que la carta es un apoyo a la ministra Tohá y que fue firmada por más de mil mujeres destacadas. Junto con ello, señaló que encuentran “absolutamente injusto” que se utilice la situación en torno al caso Monsalve en contra de la secretaria de Estado.

“Yo creo que le ha apoyado al gobierno, o sea, no estoy metida en el gobierno, así que tampoco puedo ser absolutamente, pero por lo que yo veo, por lo que siento, es que está apoyada por el gobierno”, expresó. Añadiendo que la justificación de la carta es porque “así son las mujeres, fieles”.

Respecto a una inminente acusación constitucional, Molina afirmó que existe “cero posibilidad” explicando que “no hay ningún motivo”. “Una interpelación, podría ser, porque, sí, la gente está curiosa y quiere saber más”, planteó la diputada.

Junto con ello, señaló que el caso Monsalve si dejó costos a pagar a la ministra. “Lógico que sí porque toda la prensa, pero en general los medios de comunicación le han dado alta importancia y la tienen, no estoy diciendo que no la tengan, pero no se habló nunca más de la corrupción de Hermosilla, no se habló nunca más de muchas otras cosas, solamente de esto y obviamente que golpea a quien era la ministra”, sostuvo.

El apoyo de estas destacadas mujeres a la secretaria de Estado llega en medio del debate de si debe o no renunciar a su cargo, o si será removida en un inminente cambio de gabinete.