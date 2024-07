“No soy partidario”: Carmona critica la decisión de Venezuela de retirar a diplomáticos chilenos de su territorio

El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, tomó distancia de la exigencia del gobierno venezolano sobre retirar a los diplomáticos chilenos de su territorio, junto con la salida de los representantes de Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, tras los cuestionamientos de los líderes de dichos países a la proclamación de Nicolás Maduro.

“No soy partidario de afectar relaciones diplomáticas a partir de diferencias, que evidentemente las hay, incluso de posiciones que pueden ser más radicales unas respecto de otras. Pero la convivencia no debiera alterarse porque son las posibilidades que tienen los pueblos, que se representan a través de los estados, de hacer saber y precisar cuáles son sus miradas”, expresó Carmona.

En un punto de prensa, el líder de los comunistas fue consultado por las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en las que reconoció diferencias con el PC ante la postura de los resultados en las elecciones presidenciales de Venezuela. En la misma instancia, desde Emiratos Árabes zanjó que él decide en torno a la política exterior.

Ante esto, el timonel de la tienda respondió que “yo no tengo por qué pronunciarme desde una perspectiva, por eso no estoy a favor o en contra de lo que diga el gobierno chileno. Pero como esto trae muchas consecuencias y siempre hay una hipótesis mediante, voy a ser preciso. Primero, el Partido Comunista a todo evento reconoce que la política exterior de Chile la lleva, la representa, la define el Presidente de la República que es Gabriel Boric”.

“Él tiene esa potestad y nunca hemos dicho algo contrario. Por tanto, cualquier opinión que me pregunten no va a estar vinculada a discutir con el Presidente”, manifestó Carmona.

En cuanto al comunicado del PC, en el que indicaron que tienen “la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de prensa confirmada en estos comicios”, Carmona destacó que los comicios, porque “se anunciaba casi la caída del mundo en las elecciones, pero fue un día ejemplar”.

Al respecto de la legitimidad de los resultados, Carmona explicó que su lugar es “reconocer” y no “validar el procedimiento de un Estado”.

En esa línea, añadió que “hay un solo territorio que se llama Venezuela. Hay un solo Estado que asume también la mención de bolivariano. Y eso es, digamos, lo que funcionó. Desde esa perspectiva es obvio que no tengo ninguna otra alternativa (que reconocer). No sé quién la tiene que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entregan. Yo no soy ni el que pone institucionalidad ni el que no pone. Esa institucionalidad incluye las validaciones que están en los sistemas de prensa. Esa es la fiscalización que ellos mismos tienen y que tienen que completar, transparentar y poner a servicio total”.