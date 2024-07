PC asegura que Venezuela “transparentará” resultados de elección y mantiene tensión con el resto del oficialismo

Los controvertidos resultados electorales en Venezuela dejaron al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en una difícil posición. No solo ante el Socialismo Democrático, sino que frente a La Moneda. Esto, luego que el Presidente Gabriel Boric sentenciara que “no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable” y que la victoria de Nicolás Maduro -por un 51%- es “difícil de creer”.

Durante este lunes en la mañana fuentes del PC aseguraban que la decisión de Carmona era manejarse con extrema prudencia. De ahí que ayer -en las dos oportunidades en que fue consultado sobre el tema- optó por esquivar definiciones de fondo. “Es la hora -dijo- que hablen los venezolanos. Ese es un país, tiene un Estado, es una sociedad. No toca que hable un partido de otro país”.

Frente a este cruce de opiniones, Carmona aseguró -en su segunda intervención- que “todos saben que vamos a tener opinión, no me desespero, porque vivo en un mundo globalizado también, pero voy a hacerlo cuando nosotros estimemos que es lo que mejor marca una mirada nuestra en lo que es la perspectiva de procesos electorales en otro país”.

En un comunicado difundido pasadas las 19 horas- el PC afirmó que “tenemos la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de prensa confirmada en estos comicios”.

Con ello, si bien no afirmó que Maduro resultó victorioso, fue sutil en validar el proceso y mostrarse -con ello- equidistante de la posición de La Moneda.

La posición de la mesa del PC y de los diputados que han apoyado el proceso en Venezuela también dejaron en una incómoda situación a los ministros de ese partido que integran el gabinete de Gabriel Boric: Camila Vallejo (Segegob), Jeannette Jara (Trabajo) y Nicolás Cataldo (Educación).

Durante la jornada la ministra Vallejo intentó -en su calidad de vocera- bajar el perfil a la controversia entre el PC y el Socialismo Democrático que salió abiertamente a criticar el eventual apoyo del PC al proceso venezolano.

“No es nada nuevo la diferencia con los propios partidos en la historia de nuestro país”, dijo, ante los disímiles puntos de vista entre el Presidente e integrantes del PC. Aunque hizo presente que lo anterior es “teniendo claro que la política internacional la fija el Presidente de la República” y que “las diversas opiniones de los partidos no van a ser impedimento en la fijación y la mantención de esa posición”.

Carmona, en tanto, durante la mañana fijó su postura ante quienes sostienen que el PC debiera abandonar la coalición de gobierno.

“¿Quién tiene esa titularidad para definir eso? Yo entiendo que cada partido define si está o no está (en el Gobierno), no otro partido por uno. Cada partido define su pertenencia y no hay un partido ni una persona encargada de los otros”, sentenció.

En los últimos meses el dirigente ha tenido una compleja relación con La Moneda y con el Socialismo Democrático, por la salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior y las críticas del PC al gobierno por el allanamiento a Villa Francia.

Sin embargo, desde el PC aseguran que, más allá del caso Venezuela y de las diferencias que el partido ha marcado con el Gobierno, a la mesa de Carmona le preocupa que este impasse no termine en una ruptura política.

En la mira del líder PC no solo están los comicios de octubre, y las parlamentarias y presidenciales del próximo año, sino que también, el efecto que un pronunciamiento apresurado podría provocar en la interna del partido -entre duros y blandos-, y a nivel ciudadano.

La presencia de militantes del PC en Caracas complicó las cosas. Uno de los más duros fue el diputado Boris Barrera, quien participó como observador de los comicios. Desde Venezuela defendió la legitimidad de los resultados y calificó como preocupantes las declaraciones del Jefe de Estado chileno.

“Aquí hay un pueblo que se manifestó, que es soberano. Y, cuando uno dice que no reconoce a la persona que salió de este, entonces significa también que no está de acuerdo con la soberanía de la gente que lo eligió. Yo hubiera esperado que lo reconociera”, sostuvo.

Su par en la Cámara, Carmen Hertz (PC), también -en una línea distinta a La Moneda- se refirió a la victoria de Maduro. En un cruce con el parlamentario Diego Schalper (RN) evidenció que se negó a emitir una declaración conjunta de la Cámara de Diputados para exigir transparencia en los comicios venezolanos argumentando que “en ese país hay cerca de 1.000 observadores electorales entre ellos las Naciones Unidas, la fundación Carter y el expresidente colombiano Ernesto Samper a quienes supongo no pretenderán calificar de ‘chavistas’”.

Las críticas al PC las abordó en su cuenta X, donde fue más drástica: “El tufillo indecente de nuevos intentos de proscripción @PCdeChile, espetados no solo por la derecha heredera del Pinochetismo y sus crímenes, sino en sectores auto denominados ‘democráticos’, produce bastante asco”, sostuvo.

En esa línea, en sus redes sociales, la diputada Nathalie Castillo (PC) también aseguró que “estamos en una escalada de expresiones fáciles, incluso poco serias contra el proceso electoral venezolano. Una cuestión básica es respetar la soberanía de los pueblos y sus decisiones. Yo sí celebro con la distancia que corresponde este proceso interno y deseo prosperidad y desarrollo para la República Bolivariana”.

Mientras que su par, Lorena Pizarro (PC), argumentó que “desde que Hugo Chávez saliera Presidente de Venezuela, la derecha ha acusado fraude en todas las elecciones: libreto conocido. Por cierto, acusar de dictadura al proceso venezolano es relativizar las dictaduras de A. Latina con sus desaparecidos y ejecutados. Seamos responsables”.