“Nos enfrentamos a un gigante muy poderoso”: Diputado Longton acusó “presiones salvajes” tras el rechazo de la acusación contra jueza Silvana Donoso

Decepcionado se mostró el diputado Andrés Longton (RN) luego de que la sala del Senado rechazará la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso.

El parlamentario RN fue el principal impulsor del libelo en contra de la magistrado que participó de la Comisión de Libertad Condicional que en 2016 dejó en libertad a Hugo Bustamante, imputado por la muerte de Ámbar Cornejo.

En ese sentido, el legislador acusó esta jornada “presiones salvajes” para que la acusación no llegara a puerto.

“Nos enfrentamos a un gigante muy poderoso. Y ese poder se demostró acá en el Senado”, comenzó diciendo Longton.

Agregó que “nosotros expusimos latamente lo argumentos jurídicos y políticos evidentes y claros para gran parte de la ciudadanía de que no se hizo el trabajo, la pega de manera diligente”.

En ese sentido, el diputado aseguró tajantemente que “estoy seguro de que hubo presiones salvajes en la Cámara y en el Senado para que esta acusación no prosperara. Llamados telefónicos, mensajes, de todo tipo, no sé si habrán causado un efecto o no en los senadores o diputados”.

A juicio de Longton “nosotros tenemos que representar la voz de los que no tienen voz. Ese es el mandato que nos dio la gente. Y desde el momento en que dejamos de cumplir con ese mandato es cuando terminamos desviando el fin por el cual fuimos electos. Nosotros fuimos electos para representar a la gente. Y cuando las influencias y los poderosos logran imponer sus condiciones es cuando precisamente ese mandato deja de cumplir con su finalidad”.

“En ese congreso se han aprobado acusaciones constitucionales por cosas bastante menores que una cosa tan grave como la que logramos acreditar. Pero, lamentablemente, cuando las acusaciones no tienen el tinte político y son transversales la verdad es que son mucho más difíciles de que se lleguen a aprobar”, concluyó el RN.

Su versión fue respaldada por el senador UDI, Iván Moreira, uno de los pocos parlamentarios que votó a favor de la acusación constitucional en la Cámara Alta.

“Aquí ganó el miedo, el temor, porque cuando la Corte Suprema y algunos políticos que son constitucionalistas nos dicen que aprobar una acusación constitucional de esta naturaleza se desestabilizaba el Poder Judicial. Cada vez que hay que actuar con valentía, aparecen las campañas del terror”, dijo.

“La primera presión fue el miedo, el temor, la campaña del terror. Y en segundo lugar, muchos llamados”, concluyó.