Oficialismo y DC retoman negociación electoral y abren discusión sobre qué hacer con Orrego

Una vez más, los presidentes y secretarios generales de los partidos de la alianza de gobierno -y de la Democracia Cristiana- se vieron las caras para intentar llegar a un acuerdo de cara a la elección de gobernadores regionales de octubre de este año. Los dirigentes llegaron a las 9.30 horas del lunes a la sede del Partido Socialista, en el centro de Santiago, para continuar con las tratativas que iniciaron formalmente la semana pasada.

Hasta el momento, lo que se ha puesto sobre la mesa son distintas alternativas para conseguir, idealmente, candidaturas únicas, que logren el respaldo de todos los partidos del pacto Contigo Chile Mejor.

Una de ellas, planteada por los liberales y los Regionalistas Verdes, es organizar una competencia regulada en dos o más listas. Otros, en tanto, plantean que sería mejor que como máximo sean dos. El PS y el PPD, por otra parte, y de acuerdo a los presentes en la reunión de este lunes, son los que han optado por defender más fuertemente el criterio de “el que tiene, mantiene”.

“Hay claridad y cierta disposición para establecer competencia regulada en algunas regiones. Al menos yo vi cierta apertura en ese sentido”, afirmó el diputado Jaime Mulet (Regionalistas Verdes) tras la reunión.

“Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para enfrentar las elecciones, o bien con candidaturas únicas, o bien con candidaturas coordinadas, en el caso de las regiones donde no haya un solo candidato o candidata (...). En las conversaciones que hay hasta ahora, no está descartado (tener más de un candidato en algunas regiones)”, complementó a la salida del encuentro el presidente de la DC, el diputado Alberto Undurraga.

05 Mayo 2023 Entrevista a Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana (DC). Foto: Andres Perez

La reunión se desarrolló horas antes de que este medio diera a conocer que el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se inscribirá como independiente en los próximos días para competir en octubre, en lugar de aceptar el cupo que le ofreció la DC meses atrás. Esta decisión abre una pregunta en el pacto: ¿se respalda su nombre o se opta por candidatos propios?

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Las posturas son distintas al respecto. En el caso del PS y el PPD, son de la idea de apoyar a la autoridad regional en cualquier escenario, vaya en cupo de partido o como independiente. La presidenta de los socialistas, la senadora Paulina Vodanovic -quien conversó con Orrego la semana pasada-, ha dejado en claro públicamente que, para ella, él es, por lejos, el candidato más competitivo con el que cuenta el oficialismo en la Región Metropolitana.

Alguien que no comparte esa idea es el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa. Él dijo que “si el gobernador Orrego va como independiente, no veo que el pacto tenga que hacer una omisión en Santiago. Todo lo contrario: debiéramos pensar en disputar y utilizar la primera vuelta como primaria. Eso es parte de las conversaciones que estamos teniendo y todavía no hay una definición. Pero, de buenas a primeras, no tendríamos por qué sumarnos a un apoyo incondicional a una gobernación que no reporta a los partidos”.

31 DE AGOSTO 2023. JUAN CARLOS URZUA. PREIDENTE DEL PARTIDO LIBERAL FOTO PEDRO RODRIGUEZ

En tanto, el diputado Mulet enfatizó que ellos están por respaldar la candidatura de Nathalie Joignant en la región. En tanto, el PC ha trabajado la candidatura de la dirigente sindical Gloria Jara, sobre la cual se han pensado estrategias que obedecen a la idiosincrasia del militante comunista.

La semana pasada, el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio) dijo a Desde la redacción de La Tercera que “vamos a buscar un solo candidato en las gobernaciones y es muy probable que (en la Región Metropolitana) sea Orrego”.

Para los partidos del oficialismo también ha sido motivo de tensión una carta que los diputados Cosme Mellado (Partido Radical), Marcela Riquelme (Ind.-Frente Amplio) y Marta González (Ind.-PPD) enviaron al Presidente Gabriel Boric el 4 de julio, en que explicitaron que “hemos decidido no entregar nuestro apoyo al candidato a gobernador del pacto, Pablo Silva (PS)”.

En la misiva, que dio a conocer el medio El Tipógrafo, lo acusaron de tener una “actitud machista y misógina” y de ser indiferente al trabajo territorial de los parlamentarios. En paralelo, la DC ha presentado una carta para competir en esa circunscripción, el exdiputado Juan Carlos Latorre, quien incluso realizó una gira junto al diputado Undurraga. Así, se prevé que esta región será otro nudo complejo de resolver.

Para continuar con las tratativas, se espera que este martes los secretarios generales de las distintas colectividad lleguen -nuevamente- a la sede del PS para evaluar fórmulas de cara a la elección. Esta vez, según adelantan algunos, con casos concretos sobre la mesa -como O’Higgins y la Región Metropolitana-. Además, los presidentes agendaron otro encuentro para el jueves de esta semana, en que esperan contar con una fórmula ya decantada, para así avanzar en destrabar la negociación.