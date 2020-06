Oposición valora salida de Mañalich del Minsal pero asegura que “servirá de poco” si no hay un cambio en la estrategia sanitaria

“La situación de Mañalich se hacía insostenible”, dijo esta mañana el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, luego de que se concretara un nuevo cambio de gabinete que posicionó a Enrique Paris como nuevo titular del Ministerio de Salud.

El timonel PS agregó que esto debido al “evidente fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno más aún cuando se ha generado una controversia por las cifras oficiales de contagiados y fallecidos por la pandemia. Esperamos que la nueva autoridad tenga capacidad de escuchar y rectificar los errores”.

En la misma línea fue la reacción del diputado socialista Juan Luis Castro, quien manifestó que la salida de Jaime Mañalich “viene a ser el coronario final de desastres tras desastres, de un fracaso en la estrategia de resultados con cientos de miles de personas contagiadas y muchos fallecidos (...) Pero él no estaba solo, siempre hizo dupla con el Presidente Piñera”.

“Enrique Paris solo no podrá si no es necesariamente cambiando toda la estrategia que ha seguido el gobierno hasta ahora. Esto es, escuchar a la comunidad científica, dar un giro en los equipo de trabajo, transparentar toda la información y resistir las presiones del Presidente y del gobierno que no va a cambiar su conducta de intentar sacar cuentas alegres todos los días”, agregó.

El líder del PPD, Heraldo Muñoz, señaló, por su parte, que “Mañalich había perdido la confianza de la ciudadanía, de los asesores, de los expertos y solo le quedaba la confianza del Presidente de la República, que ahora perdió debido a los enormes errores y a una política sanitaria absolutamente errática y fracasada. La llegada del ministro Paris servirá de poco si no hay un cambio de la política sanitaria, hacer un apoyo efectivo a la red de atención primaria, hacía más testeos”.

“El ministro Paris tendrá que recuperar el tiempo perdido. Chile no puede darse el lujo de una política sanitaria errada y que no tenga un sustento ciudadano y un sustento económico”, sostuvo.

Desde Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, indicó que “ahora la urgencia tiene que estar en da un giro hacia una nueva estrategia sanitaria, transparente, que ponga el cuidado de las personas al centro y que escuche a especialistas. El Ministerio de Salud no puede seguir siendo una pared”.

El parlamentario Gabriel Boric, sin embargo, lamentó la llegada de Enrique Paris a la cartera de Salud, pero aseguró que “ante hecho consumado, solo cabe esperar que su actitud de defensa acérrima de todos los errores cometidos haya cambiado, tengamos total transparencia de datos y viraje en la estrategia. Humildad y convocar, para eso estamos disponibles".

De la misma forma, el jefe de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, señaló que el cambio de gabinete debe implicar un cambio de estilo “a uno dialogante y colaborativo”, además del cambio en la estrategia, “por una que fortalezca la gestión territorial, trazabilidad, confinamiento efectivo en residencias sanitarias. Hay que ganar la batalla al Covid en los territorios”.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) fue enfática en criticar el nombramiento de la nueva autoridad sanitaria calificandolo como un “blindaje personal” del Presidente Piñera. “Recuperar la fe pública debiera ser uno de los principales objetivos de la próxima autoridad sanitaria y, lamentablemente, creo que Enrique Paris difícilmente es la persona que puede estar a cargo de llevar esa voz de confianza a la ciudadanía, sobretodo porque ha sido él quien ha puesto en duda, ha recriminado y cuestionado una de las principales voces de confianza de la ciudadanía como es la presidenta del Colegio Médico”, dijo.