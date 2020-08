Ossandón afirma que “Lavín no es el representante de la derecha social” y que “no estoy en la línea de buscar ser presidente de RN”

El conflicto en La Araucanía, la derecha social y las elecciones al interior de Renovación Nacional (RN), fueron algunos de los temas que abordó esta jornada el senador Manuel José Ossandón.

El parlamentario comenzó hablando de “la derecha social”, afirmando que dicho concepto no dependía solo de un nombre, y que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, una de las figuras de la derecha mejor evaluadas en las encuestas, no era su representante.

“Pensar que la derecha social depende de mí o de Mario Desbordes es un error, no depende de un nombre, sino que es un proceso de reflexión”, indicó en Radio Pauta.

Y agregó que “esto no puede pasar por una persona. Lavín no es el representante de la derecha social. Y tampoco Allamand, no me vengan con cuestiones”.

“Pero, insisto, eso no depende de un nombre, tiene que ser una forma de pensar, una reflexión profunda de un sector y RN, cuando se rearme, va a ser el partido que impulse esto”, complementó.

Elecciones RN: “No estoy en la línea de buscar ser presidente”

Sobre las elecciones al interior de su partido y la proliferación de candidatos luego de que el extimonel Mario Desbordes fuera nombrado como ministro de Defensa, el senador planteó que él no tenía la intención de postularse para liderar la tienda.

“Yo no estoy en la línea de buscar ser presidente de RN. Tengo que hacer mi pega como senador, que tengo mucho trabajo”, señaló.

Sin embargo, dio su respaldo a Paulina Núñez quien “hoy es para mí la persona más indicada” para liderar el partido.

La Araucanía: “Hay que evitar que se transforme en una guerra santa”

Sobre la situación que afecta a la Novena Región, en donde se han producido una serie de hechos de violencia durante estos últimos días, el parlamentario advierte que si no se adoptan las medidas necesarias se podría producir una “guerra civil” en la zona.

Esto producto de lo ocurrido este fin de semana cuando un grupo de civiles participó del desalojo de diversos municipios que permanecían tomados por comunidades mapuches.

“Si uno va en la dura de que esto es solo un problema de seguridad vamos a terminar en una mini guerra civil en la zona”, indicó Ossandón a Radio Pauta.

Para agregar que “el ministro del Interior va a a tener una disyuntiva, cómo hace respetar el estado de derecho rápido y que esta aplicación de las normativas legales no genere un conflicto armado”.

En esa línea comentó que “Karla Rubilar puede tener un gran papel, porque ella tiene mucha calle y tenemos que buscar una solución de largo plazo, con diálogo y evitando el enfrentamiento”.

“Yo creo que aquí hay un problema político, que se ha transformado en un problema de seguridad, sí, y que hay terroristas, también”, agregó.

Para concluir que “si el ministro Pérez cree que esto se soluciona aplicando la autoridad y se desconoce la realidad de lo que ahí pasa con estos, aquí se va a armar un conflicto que será cada día más violento y quedará la grande cuando los civiles se comiencen a meter (...). Lo que tiene que evitar Víctor Pérez es que esto se transforme en una guerra santa”.