Ossandón valora renuncia de Rubilar y afirma que competencia por cupo en Puente Alto debe ser “con la cancha pareja”

Tras la polémica suscitada por la elección de alcalde en la comuna de Puente Alto, el senador Manuel José Ossandón criticó en duros términos la causa abierta en su contra y Germán Codina por el Tribunal Supremo de Renovación Nacional (RN) por “infracción al deber de lealtad”.

Durante esta semana han habido críticas cruzadas entre Ossandón y Codina por los candidatos del partido para el citado municipio, luego de que el parlamentario criticara la postulación de Karla Rubilar por mantener ésta un puesto dentro de la municipalidad que hoy preside Codina, y al cual finalmente renunció este miércoles. En tanto, Codina cuestionó que Ossandón apoyara a su sobrino, el concejal Felipe Ossandón.

En conversación con radio Cooperativa, el senador Ossandón señaló que “hizo una denuncia y la denuncia tuvo resultado, yo no renunciaría y yo no tengo la conciencia intranquila, pero valoro lo que hizo Karla Rubilar”. Además, enfatizó que “no tengo nada contra ella, ni que no tenga capacidades para ser alcaldesa ni nada, sino que, si van a competir por un cupo, porque no es que se estén repartiendo la municipalidad, se va con fair play y con la cancha pareja”.

Sobre la causa del Tribunal Supremo de RN, declaró que va a “ir a la misma instancia que me acusaron a defenderme. Llevo todos los antecedentes y usted sabe como soy para la pelea, no hago cosas al voleo”. También se mostró preocupado ya que él “esperaba por último una felicitación si denuncio algo para que se arregle”.

Respecto al apoyo de la candidatura de su sobrino, Felipe Ossandón, mencionó que se la “iba a jugar por él”.

Sobre las críticas por nepotismo y que apuntan a que él en un momento podría haber apoyado la candidatura de su hermana Ximena Ossandón, pero que finalmente terminó por apoyar a Codina, en ese entonces concejal, y que ahora hace lo mismo con su sobrino, Ossandón señaló: “Ahora que hay un concejal que por defecto tiene mi apellido, que está en ejercicio, que está trabajando y pide competir... ¿Eso es nepotismo? ¿Cómo va a ser nepotismo? Sino él (Codina) no sería alcalde, a él le regalamos una alcaldía”.