Ossandón señala que no hará campaña con el Partido Republicano por la C. Constitucional: “Hay que alejarse de la extrema derecha”

Transcurridos tres días desde el triunfo de la opción Apruebo, el centro líquido del debate de cara a una nueva constitución se trasladó hacia el próximo paso, la elección de los miembros de la Convención Constituyente. De eso habló el senador Manuel José Ossandón (RN) en entrevista con Cooperativa.

El exalcalde de Puente Alto fue enfático en descartar la idea de que la gobernante coalición Chile Vamos pueda conformar una lista única junto al Partido Republicano, de José Antonio Kast.

“Yo no voy a hacer campaña con el Partido Republicano. Es una cuestión de principios”, dijo Ossandón. Y básicamente sustenta su negativa en no alinearse con los extremos. "La gente nos dio una clase de civilidad y espíritu republicano impresionante [en el plebiscito] y demostró que es sensata, que no quiere la violencia ni los extremos, y quiere un camino institucional”.

“El sentido común me dice que hay que alejarse de la extrema izquierda y la extrema derecha”, afirmó, e incluso recordó que en su momento, la tienda de Kast manifestó su distancia del gobierno de Sebastián Piñera. “Cuando el Presidente hace un llamado a la unidad, habla de Chile Vamos, y Republicanos no es de Chile Vamos, y es más, el año pasado se declararon de oposición al Gobierno”.

La carrera a La Moneda

Otro punto abordado por Ossandón, es el hecho que la carrera presidencial volvió al debate público. Para el parlamentario, hay otras prioridades. “Estamos en una pandemia y una crisis social tremenda ¿y vamos a estar hablando de las presidenciales? ¿Creen que la gente está preocupada hoy de a quién votar a Presidente? (....) Es una tema entretenido, pero no es el minuto”, manifestó.

Sin embargo, manifestó su opinión. Y en línea con su argumento para la Constituyente, señaló que a su juicio, las posturas al extremo del arcoiris político no tienen futuro. "El tema presidencial está absolutamente abierto, pero la gente no va a ir por los extremos: si me dicen que personas del Partido Comunista o de Republicanos tienen alguna posibilidad, yo creo que ninguna, y quedó clarito el domingo”.

Para Ossandón, para que Chile Vamos pueda obtener un nuevo gobierno y tener una buena representación en la Convención Constituyente, debe tener “buenos candidatos y grandes constituyentes, hay que hacer una mezcla bien interesante”, pero sobre todo entender lo que pasó el domingo, "porque hay muchos que todavía no lo entienden; y si van a ir a la trinchera en una constituyente les va a ir mal, tanto para la derecha como para la izquierda”.

Apoyo al nuevo retiro del 10%

En estos días en que se tramita en el Congreso un nuevo proyecto de ley que permite retiro de 10% de los fondos de pensiones, el senador Manuel José Ossandón (RN) se mostró partidario de la iniciativa, aunque con reticencias.

“Tengo que ver los antecedentes, cuál es la propuesta del Gobierno, de cómo vamos a ayudar y realmente responder a la gente; y si veo que la gente no va a recibir ayuda, votaré a favor, pero si veo una salida institucional sería un pecado gravísimo votar a favor, porque (será) pan para hoy y hambre para mañana”, manifestó el exedil de Puente Alto en entrevista con Cooperativa.

Ossandón explicó su punto señalando que es el Estado quien debe hacerse cargo de socorrer a los ciudadanos en situaciones de emergencia, y no las mismas personas con sus ahorros. “Me parece mal que se sigan utilizando los ahorros de las personas para ayudarlas cuando el Estado tiene que hacerlo (...) Si hay problemas y el Estado no es capaz de hacerlo, y esta es una situación límite...los ahorros son para emergencias, pero no es el ideal, se está jugando con fuego porque además se busca un acuerdo entre oposición y Gobierno para una gran reforma previsional”.

Pérez: “Es un tema de los partidos”

Sobre el tema de la lista única de Chile Vamos para la Convención Constitucional, habló el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien le endosó la responsabilidad a la coalición oficialista. “Es un tema de los partidos, de las directivas y son ellos los llamados a tomar las decisiones".

"El gobierno acompañará particularmente los contenidos, como ha dicho el presidente de la república en el proceso constituyente, que nosotros queremos garantizar que sea igual que en el plebiscito, un proceso seguro, participativo, y ese va a ser nuestro rol”, añadió el titular de Interior. “Al gobierno no le corresponde a comentarla”, agregó.

Partido Republicano responde: “Dejen la odiosidad de lado”

Por supuesto, las palabras de Ossandón no pasaron desapercibidas en el Partido Republicano. Respondió el diputado Ignacio Urrutia, vicepresidente de la colectividad. “Nosotros no queremos entrar a Chile Vamos, solo queremos llegar a un buen acuerdo que permita elegir a los mejores constituyentes. Para eso, hay que dejar las diferencias de lado y poner a Chile por delante”; dijo el parlamentario.

Además, Urrutia tuvo palabras contra el senador por Santiago oriente. “He votado más alineado con el gobierno que el propio senador Ossandón, que tanto critica o varios diputados de RN o Evópoli que muchas veces han votado contra el gobierno. Así que le pido al senador Ossandón y a Evópoli que dejen la odiosidad de lado y le demos una oportunidad a Chile".

Urrutia recalcó este punto, “si por culpa de Evópoli o RN no llegamos a acuerdo, ellos tendrán que hacerse responsables de las consecuencias. Si mañana hay más constituyentes comunistas por falta de acuerdo, la Constitución será más mala y más dañiña para todos los chilenos”.