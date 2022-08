Pablo Urquízar: “La detención de Llaitul no es un logro del gobierno, sino que del Estado”

El excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona sur, Pablo Urquízar, vio con atención la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Durante su paso por el gobierno de Sebastián Piñera, es que el abogado junto al Ministerio del Interior trabajaron interpusiendo una querella en contra de Llaitul.

¿Cómo vio la detención de Llaitul?

Esta es una detención extremadamente importante porque Llaitul es el líder de la principal orgánica radicalizada y terrorista que opera en la Macrozona sur. Desde el año 1997 lleva atemorizando, infundiendo terror en las familias mapuches y no mapuches. Desde esa perspectiva la detención del principal líder de la CAM da cuenta de la acción del Estado, y en específico del trabajo que se hizo en el gobierno anterior y la labor que se hizo hoy día por parte del Ministerio Público y las policías.

En la derecha resaltan que esto fue producto de una querella interpuesta en el gobierno de Sebastián Piñera, critican que la ministra del Interior haya dicho que a Llaitul no se le podía detener por sus ideas.

Desde el 11 de marzo con el actual gobierno hemos visto una serie de situaciones absolutamente contradictorias con lo que pasa en la Macrozona sur. Recordemos que en sus inicios la ministra Siches quería dialogar con la CAM y con el principal líder de esta orgánica radicalizada y terrorista. Llaitul llamaba a la resistencia armada, a canalizar la violencia como método de acción política. Utilizaba el robo de madera como forma de financiamiento de lo que él denomina “los fierros”, que en palabras simples son los fusiles de guerra, para atemorizar a las familias mapuches y no mapuches de la Macrozona sur. Y frente a eso el gobierno señalaba que eran meras ideas, meras declaraciones que no constituían delitos, hasta que la presión de la realidad de la ciudadanía hizo que ampliaran la querella. Pero la detención no se debe a este gobierno, se debe a un trabajo que se hizo desde el 2020 en conjunto con las policías y el Ministerio Público.

¿Cree que el gobierno intente capitalizar protagonismo de la detención por ampliar la querella?

Esto no es un logro del gobierno, sino que es un logro del Estado. No corresponde sacar ganancias particulares, es un logro del Estado en su máxima expresión con un trabajo en conjunto del gobierno pasado, las policías y el Ministerio Público, que mañana se tiene que materializar con la decisión del Poder Judicial.

¿Qué precedente se fija con esta detención?

Solo entre el año 2014 y el 2022 a la fecha, la CAM ya lleva más de 150 atentados reconocidos a través de panfletos, de comunicados, además de un gran número de atentados que no ha reconocido. Y es la principal orgánica radicalizada y terrorista que opera en la Macrozona sur. La madre además de otras orgánicas. Es un golpe duro al corazón de las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la Macrozona sur.

¿Fue tardía la detención?

Evidentemente que uno siempre esperaría que las detenciones se hicieran lo antes posible, pero ya hay un hecho concreto que efectivamente esta persona está detenida y por lo tanto lo que corresponde hoy día es que el gobierno ejerza todo el poder de la querella, de la persecución penal, a través de sus abogados para efectos de que mañana en conjunto con el Ministerio Público se pueda solicitar la prisión preventiva al Poder Judicial y que la otorgue.

¿Cómo ha visto el actuar del gobierno en esta materia?

Es que el gobierno ha sido vacilante, contradictorio, confuso, no solo con Llaitul, sino que con todo lo que está pasando en la Macrozona sur. Desde esa perspectiva es muy difícil adjudicar su detención a la acción propia del gobierno. Recordemos que ellos no se quisieron querellar en un momento o querían dialogar con la CAM en sus inicios.

El presidente de Republicanos, Roo Edwards, dijo que de ganar el Apruebo el caso contra Llaitul quedaría en entredicho.

Es que hay una realidad, si llega a ganar el Apruebo, Héctor Llaitul quedará absolutamente libre. El proyecto de nueva Constitución establece que la libertad es la regla general de todo detenido. Y además, que el sistema de justicia que lo juzgará es el sistema indígena, propio del pueblo Mapuche y no el sistema penal que todos conocemos. Con el Rechazo se reafirma su detención, y por lo tanto sus posibles condenas. El gobierno no tiene credibilidad en materia de seguridad, y por lo tanto el éxito, el logro de la detención de Llaitul no se debe al gobierno, y como no se debe al gobierno difícil que lo pueda capitalizar el Apruebo.