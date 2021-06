Pacto constitucional, retiro del 100% de las AFP y violaciones a los DD.HH en Venezuela: la diferencias entre Jadue y Boric en su primer debate

En una instancia que se extendió por más de una hora y media y que se caracterizó por una escasa confrontación de ideas, las cartas presidenciales del pacto Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (Frente Amplio), realizaron esta noche su primer debate con miras las elecciones primarias del próximo 18 de julio.

Sin embargo, en una noche con más similitudes que diferencias, fue Boric quien se atrevió, en algunos momentos del debate, a disentir con el candidato comunista y emplazarlo en temas puntuales, aunque el debate transcurrió sin grandes sobresaltos, tanto así que Jadue ofreció en un par de ocasiones “cederle” parte de su tiempo a su par del Frente Amplio.

Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución

La primera diferencia surgió al tocar el tema del apoyo de Gabriel Boric al acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, que sentó las bases para la elaboración de la nueva Constitución, y el cual el exlíder estudiantil firmó sin el apoyo de su partido.

El abanderado de Convergencia Social fue abordado por Mónica Rincón sobre declaraciones de Jadue, que en su momento indicó que “risa me da ver hoy a los mismos que pactaron con la derecha un proceso constitucional de espaldas a la ciudadanía (...) criticando a la derecha porque no se hayan aprobado las mismas cosas”, además de emplazar directamente a Boric al afirmar que estaba “luchando para salir en la foto y pactando con la UDI”.

Al respecto, Boric indicó: “Yo creo que respecto a las declaraciones destempladas de Daniel, imagino que habrán sido respecto de pasión del momento (...). Creo que el acuerdo del 15 de noviembre fue importante en ese momento y lamento que Daniel se haya referido en esos términos deleznables en ese momento tan tenso”.

Jadue replicó señalando que “lo relevante no son las diferencias del 15 de noviembre, lo que hoy es relevante es un proyecto que nos une”.

“A veces quizás no es posible conseguirlo todo en un mismo momento, y no por eso se puede acusar a quien está en ese lugar de ‘traición’ o de otros calificativos”, contraargumentó Boric.

Medicamentos para la pandemia

Consultado por Monserrat Álvarez sobre su apoyo al uso de medicamentos como el Interferón y el Avifavir para combatir la pandemia de Covid, sin estudios que avalen su eficacia, el alcalde de Recoleta sostuvo que “dentro de las atribuciones de los alcaldes está preocuparse de la salud de sus habitantes”.

Al respecto, Boric sostuvo que “a los municipios no les corresponde realizar estudios clínicos, eso más bien es rol de los campos clínicos, y en estos temas es mejor escuchar a la ciencia, para que no se repita lo de este gobierno, que no escucha a nadie”.

Retiro del 100% de las AFP

Requerido por Daniel Matamala sobre si también permitiría retirar el 100% de los fondos de las AFP, como propone en su programa de gobierno Daniel Jadue, Boric indicó que “creo que fomentar el retiro del 100% de los fondos previsionales generaría un daño irreversible a las pensiones futuras, y por lo tanto me parece que es un mal proyecto, un proyecto que es para exprimir al máximo la popularidad que se ha logrado por parte de algunos con el tema de los retiros”. Agregó que aunque en su momento los retiros fueron “necesarios”, con el acuerdo logrado del IFE universal no volvería a apoyar una medida de esas características.

Agregó que de todas maneras eliminaría las AFP y que los ahorros de los chilenos “quedan en cuentas individuales, administrados por un ente público, están protegidos y son propiedad de cada uno de los afiliados”.

Jadue aclaró que “en el sistema de pensión que proponemos, las AFP no juegan ningún rol. Reconocemos el derecho de propiedad y el derecho a elegir de todos aquellos que tienen fondos en las AFP (...). Ellos podrán traspasarlos al nuevo sistema, retirarlos completo o mantenerlos en las AFP (...) Lo que hemos hecho es generar un sistema contributivo, solidario (...) y que no necesita ni requiere usar los fondos de las AFP”.

Venezuela y Nicaragua

En el sector de consultas ciudadanas, se preguntó a los candidatos su opinión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Yo he condenado todas las violaciones de los DD.HH., no solo en Venezuela, cuando se han dado, sino que en todo Chile (...). Condenando eso, quiero decir que soy partidario de tres elementos esenciales en materia de relaciones internacionales, primero el respeto incondicional y vigencia universal de los DD.HH., segundo, respeto al multilateralismo, entendiéndolo fundamentalmente como las Naciones Unidas, y tercero, no injerencia en los asuntos internos”, indicó el candidato comunista. “Espero que los venezolanos sean capaces de resolver sus problemas sin ninguna injerencia internacional”.

Consultado sobre si, de ser electo Presidente, apoyaría una resolución de la ONU que condenara la violación de los DD.HH en Venezuela, Jadue indicó que “tendrían que analizarlo en su mérito, no me puedo pronunciar frente a un caso hipotético”.

Por su parte, Gabriel Boric indicó que “no tengo ninguna duda en condenar de manera categórica las violaciones a los DD.HH. sin importar el color del que los realice. En este caso no tengo ninguna duda de que el gobierno de Venezuela ha devenido en un gobierno autoritario”.

Yo creo que las violaciones a los DD.HH. en Venezuela o en Nicaragua, donde acaban de tomar detenida a (la política y guerrillera) Dora María Téllez, lo que está haciendo el señor (Daniel) Ortega (presidente de Nicaragua) es totalmente inaceptable. No podemos defender a ese tipo de gobiernos”, cerró.