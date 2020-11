Parlamentarios de oposición arremeten de nuevo y reingresan moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados

Parlamentarios de oposición presentaron esta jornada una moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados presidida por Diego Paulsen.

La acción fue presentada por cuatro comités: el Mixto Liberal, Comunes e Independientes; el Comunista; el de Revolución democrática; y el Mixto Humanista, FRVS, Ecologista Verde e Independientes.

En la presentación realizada al final de la sesión de sala de este martes, los legisladores reclamaron la conducta de la mesa por “haber impedido a dos parlamentarios el ejercicio de la prerrogativa de votar proyectos de ley, contraviniendo con ello la Constitución”.

En concreto, el reclamo es por el hecho de que los diputados del PC, Camila Vallejo y RN, Cristóbal Urruticoechea, no pudieron votar por haber tenido que dejar la sala de forma presencial y después retomar su participación vía telemática.

Hace 21 días el Partido Radical había presentado esta misma moción minutos después de que la Cámara aprobara la acusación constitucional contra el exministro Víctor Pérez. Lo que empañó el triunfo de la oposición y generó duros cuestionamientos en el bloque.

Un día después el jefe de la bancada radical, Alexis Sepúlveda, informó que se acordó retirar la presentación para poder trabajar más en ella.

Y hoy, los legisladores de la oposición arremetieron de nuevo contra la mesa de la Cámara al reingresar la censura.

Respuesta de la mesa

El presidente y vicepresidente de la Corporación, Diego Paulsen (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) rechazaron la presentación de los parlamentarios de oposición.

“Esto fue algo que se volvió a acordar en comité, algo que se zanjó con los votos favorables de ellos. Sí encontramos que la argumentación de la presentación no tiene validez alguna. Nosotros nos vamos a defender, claramente, nos están imputando algo que, además, los comités parlamentarios acordaron de manera unánime en esa sesión”, sostuvo Paulsen.

Y agregó que “creo que hemos llevado ocho meses en la conducción de esta mesa en donde hemos garantías a todos los colores políticos. No vamos a permitir que se nos saque por algo que no es cierto, que no fue acordado por los comités. Hemos respetado el reglamento y la Constitución y hemos hecho un trabajo serio”.

En ese sentido informó que el próximo martes se verá la censura a la mesa y en caso de declararse la vacancia, la nueva testera será electa el próximo 15 de noviembre.

Undurraga, en tanto, afirmó que la acción “claramente no se justifica. Nosotros hemos cumplido el reglamento. Se está aduciendo una acción que yo tuve que cometer siendo presidente accidental, la cual ya fue discutida y subsanada y efectivamente se hizo el no darle la palabra ni la votación a la diputada Camila Vallejo ni al diputado Urruticoechea porque no correspondía. Y eso quedó zanjado”.

“Evidentemente aquí hay un sector de la oposición que lo que quiere, lo que busca y anhela es decir ´fui miembro de la mesa, fui presidente de la misma’ y espero que efectivamente se valore el trabajo que estamos realizando”, cerró.

Apoyo de la DC

Aunque la primera vez se mostraron en contra del escrito, en esta oportunidad la Democracia Cristiana aseguró que votará a favor de la censura.

“La bancada de la DC va a apoyar la censura, que es por razones políticas y no administrativas porque la gestión de Paulsen ha sido la adecuada. Y si se aprueba la censura nosotros pasaremos al paso siguiente, que es nominar en la bancada a nuestro candidato a la mesa”, aseguró a La Tercera el jefe de bancada DC, Daniel Verdessi.

De hecho la DC, a través del diputado Víctor Torres, fueron parte de las reuniones para impulsar la presentación en contra de la testera.

Cabe recordar que según el acuerdo administrativo que firmaron los partidos de la oposición este año la presidencia de la mesa le correspondía a la DC. Situación que no ocurrió luego de Gabriel Silver perdiera la elección.

Ahora se tendrá que ver qué pasa con las otras bancadas de oposición para ver si contarán o no con los apoyos necesarios para ganar la censura.