Partido Comunista celebra aniversario marcado por la prisión preventiva de su excandidato presidencial Daniel Jadue

En el salón de actos de la Central Unitaria de Trabajadores, en la sede de la organización en el centro de Santiago, el Partido Comunista realizó este martes un acto por su aniversario 112°, con un discurso central a cargo del presidente de la colectividad, Lautaro Carmona.

El exdiputado y actual timonel del PC entregó los lineamientos centrales de la tienda oficialista frente al momento político y los desafíos que se avecinan, de cara a las elecciones municipales y de gobierno regional de octubre, y las parlamentarias y presidencial del año próximo.

La celebración, sin embargo, estuvo marcada por la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, militante que en abril de 2021 proclamaron como su carta presidencial para competir en las primarias de ese año frente a sus socios del Frente Amplio.

Jadue fue formalizado por una serie delitos de corrupción en el marco de una indagatoria por las operaciones de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El partido acompañó al jefe comunal, con presencia de dirigentes y parlamentarios en el Centro de Justicia, durante todas las jornadas de formalización.

A primera hora de este martes, en tanto, Lautaro Carmona acudió al Anexo Penitenciario Capitán Yáber para enrolarse con la finalidad de poder visitar al jefe comunal mientras cumple con la medida cautelar.

El discurso de Carmona

Acto por los 112 años del Partido Comunista en la Central Unitaria de Trabajadores. Foto: Marcelo Hernández / Aton Chile.

En su discurso por el aniversario de la colectividad, el timonel del PC partió leyendo un mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista, apelando a la unidad de las fuerzas del oficialismo.

Luego abordó las primarias municipales, saludando para representar a todos sus candidatos, al aspirante a alcalde de La Florida, Nicolás Hurtado.

También aludió a Salvador Allende y lo parafraseó manifestando que aspiran a un “socialismo a la chilena con empanadas y vino tinto”.

Igualmente se refirió a las protestas de octubre de 2019, criticando a los que “reducen esto a solo una manifestación”, garantizó el proceso de debate en “cada lugar en que haya comunistas organizados”, en el marco del Congreso del partido, solidarizó con “la lucha del pueblo palestino” y destacó la “lealtad” con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, advirtiendo que ello no significa “obsecuencia”.

Acto por los 112 años del Partido Comunista en la Central Unitaria de Trabajadores. Foto: Marcelo Hernández / Aton Chile.

Por otro lado, recibiendo un cerrado aplauso de la militancia presente, enfatizó que expropiar Colonia Dignidad es un acto de justicia de primer nivel”.

“Esto va a ser un boomerang”

“¡Jadue, amigo el pueblo está contigo!”, respondieron los asistentes al acto cuando Carmona abordó la situación del alcalde Daniel Jadue.

El líder comunista se aprestaba a cerrar su intervención cuando se refirió al tema.

“No podemos hablar de nuestro aniversario si no asumimos un hecho que nos golpea y que es la cautelar de prisión preventiva para el compañero Daniel Jadue”, dijo, comentando que la medida “parece más una sentencia que una cautelar”.

Carmona justificó su apoyo al alcalde privado de libertad por presuntos delitos de corrupción, señalando que su interés era manifestar su solidaridad y que eso no era “cruzarse contra el proceso”.

“Pero uno tiene derecho a pensar por qué unos tienen cautelar con arresto domiciliario y por qué era necesaria esta cautelar. Yo creo que superó la barrera del sonido la comprensión que tiene cualquier persona. Hay una cierta expresión que le da exagerada drasticidad a una figura que es pública”, planteó.

Luego, reflexionó sobre los costos electorales de la investigación que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y las imputaciones contra una figura importante para el partido, asegurando que ello les va a permitir visibilizar los proyectos más destacados de Jadue en el municipio desde 2012 hasta el presente.

“Vamos a vivir el proceso donde se vive este proceso. Vamos a poner mucha fianza y mucho respaldo a la gestión que deben hacer los abogados, pero eso no va a anular organizar la más bella y distintas expresiones que tenga la solidaridad con Daniel Jadue por su gestión”, señaló.

Jadue no puede postular a la reelección y el concejal Fares Jadue, el candidato que apoyan para que lo suceda, ha hecho declaraciones para distanciarse del arquitecto y sociólogo.

“Algunos preguntan si esto no tendrá un efecto en la batalla electoral. Algunos preguntan. No es que nosotros digamos, pues yo espero que nadie haya hecho esto para que tenga efecto electoral. Y yo creo que esto va a ser un boomerang, al revés de lo que algunos imaginan (...) Hagamos el debate, vayamos con la máxima determinación y transformemos esto, no en un problema desde el punto de vista del rendimiento electoral, sino a la inversa. Esa es la batalla y la tarea que nos corresponde”, enfatizó Carmona para cerrar su alocución sobre el asunto.