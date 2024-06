El vaivén de Daniel Jadue: de candidato presidencial del PC a quedar en prisión preventiva imputado por delitos de corrupción

En el transcurso de solo tres años, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pasó de ser proclamado como candidato presidencial del Partido Comunista (PC) a ser enviado a la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva imputado por delitos de corrupción.

La caída del jefe comunal se selló la mañana de este lunes, luego que la jueza Paulina Moya -tras tres extensas jornadas de formalización- consideró que las medidas de menor intensidad son “insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento” debido a la cantidad de delitos y las penas que estas tienen.

Por esta razón, considerando que su libertad representa un “peligro para la sociedad”, la magistrada decretó prisión preventiva para Jadue. El alcalde deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Jadue presidenciable

1.135 días atrás la situación de Daniel Jadue era otra muy distinta. Corría el 25 de abril de 2021, cuando la colectividad liderada en ese entonces por su fallecido líder histórico, Guillermo Teillier, proclamó oficialmente al alcalde de Recoleta como su abanderado para las elecciones presidenciales que se celebraron el 21 de noviembre de ese año.

“La nominación de Daniel Jadue nos llena de orgullo y demuestra que una vez más que el Partido Comunista tiene la capacidad de avanzar en democracia y establecer un camino esperanzador para parte sustancial de nuestra sociedad. Se inicia un camino de victoria popular a la cual contribuiremos con todas nuestras fuerzas y con la convicción de ungirlo como presidente de Chile”, decía el comunicado publicado en la página oficial del PC en ese entonces.

Tras ser proclamado, Jadue escribió en sus redes sociales: “Rrecibo con orgullo y templanza esta nominación. Me abocaré a los desafíos en Recoleta y todo lo que siga para adelante. Me pongo a disposición de la ciudadanía para que juntos construyamos el Chile que soñamos y seamos, por fin, protagonistas de nuestra propia historia”.

Jadue, en ese contexto, participó de primarias del sector -en ese momento oposición- con el actual Presidente Gabriel Boric.

El fair-play entre ambos se mantuvo hasta que en un debate televisivo en julio de ese año, el alcalde de Recoleta acusó al frenteamplista y a su coalición de ser responsables de que existan “presos políticos” en Chile, poniendo en riesgo el futuro del pacto Apruebo Dignidad. Aunque eso no ocurrió.

Tras ser derrotado por Boric en las primarias -el 18 de julio de 2021- en el programa “Sin maquillaje” el alcalde de Recoleta no descartó intentar una segunda carrera a La Moneda. “Voy a estar donde el pueblo me mandate”, dijo.

Daniel Jadue y Gabriel Boric. Foto : Andres Perez / La Tercera.

En esa emisión, también le consultaron por las críticas a su personalidad y si ésta habrá influido en el resultado. “Si es que alguien me dice tienes que dejar de ser tú para llegar a la Presidencia me parecía muy difícil”, respondió, y luego agregó: “No les puedo asegurar que yo no me siga enojando por la infamia, las mentiras”.

“Yo no me muevo de Recoleta, salvo que el pueblo de Chile me mande”, sostuvo también por ese entonces.

Jadue imputado

La caída de Jadue se trazó en conjunto con la judicialización de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) que lideró en su calidad de alcalde de Recoleta. Su creación fue en 2016 junto a una decena de autoridades comunales, en lo que parecía un ejemplo modelo.

Sin embargo, siete años después la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó formalizar al alcalde por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal mientras lideraba la organización. En paralelo, Achifarp fue liquidada judicialmente y el encargado de ese proceso debió enajenar sus bienes para así intentar revertir los más de 1.000 millones en deudas que acumula el proyecto que en 2016 sólo levantaba adeptos.

El 2022, la empresa Best Quality se querelló en contra de Achifarp y del alcalde Jadue, presuntamente por delitos de estafa al deber millonarios pagos al proveedor de insumos médicos. Ese sería el inicio del caso que actualmente generó que el alcalde PC sea formalizado.

Ese mismo año, la Contraloría emitió un informe respecto a la gestión de Achifarp y que generó que sus resultados fueran derivados al Ministerio Público para que iniciara la investigación penal por el mal manejo de los dineros públicos.

Esto derivó en la formalización del jefe comunal, que se inició el pasado miércoles 29 de mayo y se extendió hasta este lunes

La Fiscalía durante las extensas jornadas de audiencias aseguró que Jadue, valiéndose de su prestigio y posición, aparentó una capacidad económica de la asociación a sabiendas de que no tenían los recursos y pagó solo una parte del total a la empresa, generando un perjuicio de más de mil millones.

Durante la formalización, la fiscal Giovanna Herrera también le imputó al alcalde de Recoleta cohecho. A juicio del Ministerio Público, la autoridad comunal lo habría cometido el 1 de julio del 2020, en una reunión con la empresa Best Quality, en la que le ofreció convertirse en proveedora de la Achifarp, y de próximos proyectos, a cambio de entregar una “bonificación” de productos avaluados en más de $ 20 millones en la sede comunal del PC.

Otro de los delitos imputados fue el de administración desleal de la Achifarp. Según señaló la persecutora, mientras Jadue encabezó la organización la “utilizó para fines personales”: concentró las decisiones, realizó negocios que generaron perjuicios y ocultó el real estado financiero al resto de sus integrantes por un “factor electoral”. Esto, según dijo, para no afectar su imagen mientras era precandidato presidencial el 2021.

La jueza Moya atendió las imputaciones de la Fiscalía y determinó que Jadue debe permanecer en prisión preventiva durante el plazo fijado para la investigación.

Tras la determinación, Jadue advirtió que apelarán a esta medida. “Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada”, posteó en su cuenta de la red social X.