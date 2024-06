Fares Jadue niega ser el “ahijado” del alcalde de Recoleta: “Tengo trayectoria propia, no tengo por qué sentirme bajo el paraguas de nadie”

Esta mañana se realizó el concejo municipal de Recoleta, en donde la discusión se centró en la situación que enfrenta el alcalde de la comuna, Daniel Jadue (PC), quien ayer lunes quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por presunta corrupción.

Tras la sesión, el también militante del Partido Comunista y concejal de Recoleta, Fares Jadue, candidato del oficialismo para suceder al actual jefe comunal, fue inquirido sobre si estaría dispuesto a asumir, en las próximas semanas, el cargo del alcalde.

“Soy quien preside el consejo, soy la primera mayoría de la comuna elegida por las recoletanas y recoletanos y, si no hay acuerdo de consejo por mayoría, efectivamente la ley me faculta a mí en este caso asumir la suplencia del alcalde”, respondió ante la prensa.

Consultado respecto a si su candidatura podría ser manchada por el proceso que enfrenta Daniel Jadue, el concejal señaló: “Yo espero que no, yo espero que las recoletanas y recoletanos, nos separen muy bien, somos personas distintas, yo no tengo ningún tema, estoy en una situación muy distinta”.

El concejal Fares Jadue (PC). Foto: Marcelo Hernández / Aton Chile.

¿”Ahijado” o “delfín” de Daniel?

El militante del PC se desmarcó de algunos sobrenombres que se le han asignado en el debate público, como ser el “ahijado” o el “delfín” del alcalde de Recoleta.

“Eso es lo que dicen, eso es lo que se tiende a instalar, que soy el delfín, el ahijado. Yo soy Fares Jadue, soy administrador público, soy licenciado en Historia de la Universidad de Chile, tengo más de 22 años de trabajo en municipalismo. He sido parte de los equipos colaboradores del alcalde Jadue, también en las iniciativas populares de este municipio, fui director de desarrollo comunitario de este municipio y he trabajado con muchos otros alcaldes en otras alcaldías. Por lo tanto, tengo trayectoria propia, no tengo por qué sentirme bajo el paraguas de nadie”, aseguró.

Fares Jadue y Daniel Jadue.

Además, descartó tener cualquier parentesco con Daniel Jadue, afirmando que “esas son situaciones infundadas”, y que él recién conoce al jefe comunal “cuando era dirigente estudiantil en la Universidad de Chile, fui consejero de la Federación de la Universidad de Chile en representación de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en un congreso refundacional de la Federación nos conocimos en esos años, por allá por los 90, y de ahí hemos sido colaboradores”.

Con todo, Fares Jadue insistió en su apoyo al jefe comunal de Recoleta y recordó que “en las últimas elecciones fue electo con el 65%, que tiene mucha legitimidad en esta comuna”. En ese sentido, planteó que “pensar que un caso judicial que está en desarrollo no afecta a esa legitimidad, bueno, habrá que evaluarlo y la ciudadanía lo tendrá que evaluar”.