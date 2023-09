Paulina Núñez (RN): “El partido no aguanta más la improvisación”

¿Por qué debería ganar?

Se requiere un cambio. Menos improvisación y por ningún motivo una continuidad. Tengo una mirada bien crítica de cómo se encuentra RN. Se requiere un plan. Es tiempo que una mujer conduzca al partido, con trayectoria, experiencia y fuerza. Tenemos un equipo que sabe ganar elecciones, tiene experiencia, capacidad resolutiva y respeto a las bases y militancia. A mí nadie me obligó a ser candidato. Yo me he preparado. En esta hoja de ruta lo que más me motiva es poder ejercer un buen rol opositor, ganar elecciones y recuperar la paz interna.

Usted critica a la directiva actual, ¿Galilea es la continuidad de ellos?

Sí. RN no aguanta más la improvisación. El no haber recorrido Chile, no actuar de manera unidad, eso repercute. Hay una sensación de desafección, de falta de ganas, de molestia. Fue el propio presidente del partido, Francisco Chahuán, quien le dio su apoyo a la lista del senador Galilea. Hemos tenido nuestra elección con la secretaria general en contra, y enfrentando una campaña de la otra lista que ha gastado más recursos y tiempo en denostar a la nuestra, incluso cayendo en falsedades, como diciendo que una lista es de izquierda y otra de derecha. Eso daña a RN y lo divide más de lo que ya se encuentra.

¿Cómo ve a la oposición?

No estoy de acuerdo cuando hablan de que RN es un partido bisagra. RN es un partido grande que ha jugado un rol claro en la historia. Quiero trabajar para que impongamos nuestra agenda: la salud, el orden público y la educación. Hoy día como oposición andamos marcando el paso. Los diputados han ejercido de buena manera sus facultades. Pero tenemos que vernos más cohesionados. Ese rol opositor se juega en el Congreso, no en La Moneda para que el Presidente Boric se saque una foto. Cuando tengamos que responder a una reforma que busque mejorar al país, evidentemente que tenemos que estar. Quiero que RN instale su agenda y no terminemos al ritmo del gobierno.

¿Cómo debe ser la coalición?

Tenemos que recuperar esa vocación de gobernar. Trabajar más unidos y no puede ser solo para reaccionar frente al gobierno, o porque creemos que tenemos un par de reuniones cada cierto tiempo. Estamos llegando tarde. Si uno refuerza esa vocación de gobernar, se hace más fácil fortalecer la coalición. Hoy día se hace oposición en el Congreso mucho más que Chile Vamos y que la derecha.

¿Y la relación con republicanos?

Cuando estás del mismo lado de la cancha, tienes que dialogar y trabajar en conjunto. Cada uno con su identidad. Eso tiene que reflejarse en cuestiones concretas como enfrentar las próximas municipales y regionales con candidatos únicos. Espero seguir ampliando para llegar al 62% que ganó con el Rechazo.