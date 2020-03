Presidente Piñera: “Chile está mucho mejor preparado que Italia para enfrentar esta situación”

El Presidente Sebastián Piñera se refirió esta noche a varios temas relacionados a la pandemia de Covid-19 que afecta a todo el mundo y a las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentarla.

Esta jornada, el Jefe de Estado decretó estado de catástrofe, medida que, según dijo en entrevista con CNN Chile, les da “muchas facultades”, como un eventual establecimiento de “cuarentenas o toques de queda, si fuera necesario. Que podamos evitar cualquier tipo de intento de especulación, porque podemos confiscar bienes que son esenciales para las personas y ponerlos a disposición de la gente. Dentro de esas facultades tenemos un plan de cómo las vamos a ir requiriendo que vamos anunciar en los próximos días”.

Sobre el rol que van a tener las Fuerzas Armadas durante este estado de excepción, Piñera dijo que “va a ser distinto” al que tuvieron durante el estado de emergencia decretado en el país tras el estallido social del 18 de octubre y que van a actuar como una “verdadera fuerza sanitaria”.

“En esos tiempos el problema principal era el orden público. Hoy el problema principal es proteger la salud. Los militares ya han colaborado con 700 camas, hospitales de campaña, el buque hospital Sargento Aldea para fortalecer nuestro sistema de salud. Van a ser una verdadera fuerza sanitaria, colaborando con todo el equipamiento y el equipo de salud; van a proteger los pasos no habilitados por donde pueden estar entrando personas y por tanto el virus; y también van a colaborar para proteger el orden público y la seguridad ciudadana”, precisó.

El Presidente además realizó un llamado a no acaparar bienes esenciales, y se dirigió a los especuladores, “incluso empresas”, afirmó, “que se han aprovechado de esta situación dramática que están viviendo los chilenos para abusar de los chilenos cobrando precios excesivos”. “Los estamos persiguiendo a través de los instrumentos de la ley, la Fiscalía Nacional Económica, los Tribunales de la Libre Competencia”, recalcó sobre este tema.

Escenarios de contagios

Piñera indicó que el gobierno se ha alistado para “distintos escenarios” y que el más grave para el que están preparados para enfrentar es uno con “100 mil enfermos simultáneamente”, 16 mil de ellos hospitalizados y de ellos, 8 mil en tratamiento intensivo en camas críticas y 4 mil con “algún tipo de ayuda o ventilación artificial”.

Para este escenario el Presidente aseguró que “es algo para lo cual nos venimos preparando desde enero. Hoy día si usted quiere comprar un respirador artificial no está, había que haberlo comprado en el momento oportuno, eso fue lo que hizo Chile”.

De los casos de Italia y España, manifestó el Jefe de Estado, se han tomado lecciones. “Nosotros decretamos alerta sanitaria el 8 de febrero y eso nos permitió prepararnos con los recursos y facultades al Ministerio de Salud, que lleva trabajando meses para estar preparados para ahora que vienen los momentos más difíciles de esta pandemia. El primer test del coronavirus en Chile se hizo el 31 de enero. El 31 de enero en Italia no se había realizado ningún test, ni siquiera creo yo estaban pensando en eso; cerramos nuestras fronteras a través de aduanas sanitarias en los aeropuertos desde muy temprano. Todas las personas que venían de países de riesgo tenían que someterse a un examen médico y si tenían cualquier síntoma tenían que someterse a una cuarentena obligatoria. Ahora hace unos días atrás cerramos nuestras fronteras terrestes, marítimas y aéreas y por tanto hemos ido tomando muchas medidas cuando son útiles”.

“Cuarentena total”

Sobre la solicitud emanada desde el Colegio Médico de decretar una “cuarentena total” para que no se replique el escenario vivido en Italia producto de la pandemia, Piñera señaló que el caso del país europeo “es totalmente distinto al de Chile. Chile se empezó a preparar casi una semana después o dos semanas después que ocurriera el primer caso en China, y hemos tomado medidas que si no las hubieramos tomado entonces hoy día no sería posible tomarlas”.

"En Italia tienen 3.500 muertos y en Chile, gracias a Dios y a las precauciones que hemos tomado, aún no hemos tenido ninguno, y por lo tanto el caso de Italia va a ser muy distinto al caso de Chile y quiero darle tranquilidad a todos mis compatriotas de que Chile está mucho mejor preparado que Italia para enfrentar esta situación", agregó.

Al ser nuevamente consultado sobre la posibilidad de decretarse cuarentena total respondió que “nosotros tenemos que proteger la salud de las personas y la vida de aquellos que están en riesgo, pero también tenemos que preocuparnos que los que estén en casa tengan electricidad, agua potable, telecomunicaciones, medicamentos, alimentos. Los que proponen cuarentena total, yo les digo: ¿y quién se va a preocupar de la generación eléctrica, del agua potable, de los medicamentos? Entonces hay que procuparse no solamente de cómo protegemos la salud. Cómo protegemos la salud de los chilenos y los abastecemos de los bienes y servicios básicos para la vida”.