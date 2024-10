PPD se suma a los timoneles del FA y PC: llama a no hacer “uso político” y respalda rol de Tohá ante caso Monsalve

La mañana de este martes, la comisión política del Partido por la Democracia (PPD) se sumó a las posturas oficialistas que emplazan a la oposición a no hacer “uso político” de la denuncia por violación y abuso sexual en contra de Manuel Monsalve, quien renunció a la Subsecretaría del Interior luego de que el caso se diera a conocer en La Segunda.

La colectividad dirigida por Jaime Quintana rechazó “el aprovechamiento político” ante la situación y respaldó la forma en que fue abordado por el Presidente Gabriel Boric en su polémico punto de prensa que se extendió por más de cincuenta minutos.

“Ha hecho lo que corresponde. Sin mediar formalización por la justicia, pidió la renuncia al exsubsecretario Monsalve y nombró en su reemplazo a un profesional que garantiza la continuidad de la agenda y los compromisos asumidos con la ciudadanía en materia de seguridad. Su opción por la máxima transparencia, cuestionada por algunos, sin lugar a dudas a largo plazo será lo que la ciudadanía terminará poniendo en valor”, destacó la tienda mediante un comunicado.

Tras las críticas al Ministerio del Interior sobre el manejo del caso Monsalve, la comisión también manifestó su férreo respaldo a la ministra de la cartera, Carolina Tohá, cuestionada por guardar silencio sobre la denuncia en contra de Monsalve hasta que la exautoridad concretó su salida.

El apoyo a la militante PPD se da en medio de las aspiraciones de la tienda para posicionarla como una eventual carta presidencial, por lo mismo celebraron que la secretaria de Estado “mantenga su foco en lo realmente importante para la población” y rechazaron “el aprovechamiento político que algunos pretenden hacer de esta lamentable situación”.

“Hacemos un llamado a la más amplia unidad del progresismo para acompañar la agenda de gobierno y para afrontar unidos los próximos comicios regionales y municipales, única manera de enfrentar con ideas, propuestas y decisión los desafíos de Chile actual. Abandonemos cualquier pelea de nicho o intentos de aprovechamiento mediático y centrémonos en hacer aportes constructivos en línea con las necesidades de la gente”, expresaron en el escrito.

La ministra Carolina Tohá no ha estado libre de críticas por el manejo del caso Monsalve.

PC y FA acusan aprovechamiento político

Durante el lunes, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, afirmó que la derecha estaba utilizando la denuncia contra Monsalve como una “ofensiva política”.

Declaraciones que dio previo a integrar el comité político en donde se discutió la denuncia contra Monsalve, desde La Moneda Carmona sostuvo: “Lo que es evidente es que la derecha ha usado esto para tomar una ofensiva política, poniendo en el centro al Presidente de la República, cuestión que me parece muy difícil, no correcta, bastante irresponsable, porque saben perfectamente que el tema no está puesto allí”.

Misma postura que respaldó la timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, en entrevista con Radio Pauta: “Ha habido un exceso de aprovechamiento político generalizado por sectores que históricamente han estado en contra de los avances de los derechos de las mujeres (…) por lo tanto, yo esperaría que en un caso de esta gravedad nos centremos en la protección a la víctima, en que no exista morbo y que no haya revictimización”.