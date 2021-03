Presidenta del Senado tras quedar sola hablando en La Moneda: “Disculpas no he recibido de nadie (...) las imágenes son las que hablaron”

Molestia generó en la oposición el hecho que ocurrió el viernes pasado en La Moneda, cuando tras una reunión entre los representantes de los máximos poderes del Estado por la situación en La Araucanía, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, terminó sola realizando un punto de prensa mientras el resto de los asistentes se despedían a sus espaldas tras el término de la alocución del Mandatario Sebastián Piñera.

La situación fue explicada en algunas oportunidades por miembros del gobierno quienes señalaron que se trató de una descoordinación. Sin embargo, la parlamentaria aseguró que “disculpas no he recibido de nadie”.

En conversación con Tele13 Radio, Muñoz sostuvo que “acá ha habido según el ministro (Jaime) Bellolio una descoordinación y según el ministro (Rodrigo) Delgado se aplicó un protocolo. Entonces a mi no me queda clara la razón del suceso que vivimos el día viernes y las imágenes son las que hablaron. No me queda claro cuáles son las razones que esgrime el gobierno frente a esta situación”.

Consultada sobre si espera que desde el gobierno se le ofrezca una disculpa, la jefa de la Cámara Alta manifestó que “si se reconoce un hecho hay que disculparse porque ayuda al buen trato entre dos poderes del Estado tan fundamentales como el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que sería bueno entender qué sucedió, porque uno puede interpretar, uno puede decir ‘mira, yo fui invitada a un diálogo y por eso quería expresar mi posición y quizá eso no gustó', o puede ser que cuando somos mujeres las que estamos, en una mirada feminista, parece que siempre los liderazgos femeninos tienen menos peso”.

“Hay muchas interpretaciones, pero yo creo que es bueno que estos hechos nunca más se repitan”, dijo.

Ministro Bellolio: “Fue un malentendido”

El vocero Jaime Bellolio, por su parte, reiteró esta mañana que “no considero que haya sido un desaire”.

“Lo que ocurrió es que mientras estaban en la reunión en el segundo piso, se preguntó si alguien quería hablar y no se manifestó, entonces lo típico es que bajen al punto de prensa, el Presidente habló, terminó, y se nota que todos estaban en eso, por eso como que se dan vuelta”, dijo en Radio Infinita.

Además, agregó que “entiendo que la presidenta del Senado manifestó que ella sí quería hablar allí y la imagen misma muestra que el ministro del Interior se queda a un costado como en la zona donde se ponen los periodistas y por eso no se ve, y cuando termina la senadora la acompaña hasta la puerta entonces digamos que fue una descoordinación, un malentendido y en ningún caso fue un tipo de desaire”.