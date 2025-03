Presidenta PS marca distancia de candidata Tohá por negativa de compartir primaria con Jadue: “A priori yo no veto a nadie”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, la mañana de este lunes marcó distancia con la postura que ha dado a conocer la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, en cuanto a su negativa de compartir una eventual primaria con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Las declaraciones de la timonel socialista se dan luego de que ayer domingo, la abanderada de la colectividad del Socialismo Democrático insistiera en la incomodidad que sería para ella participar en dicha instancia con el otrora jefe comunal, en específico por la posición que mantiene sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En diálogo con el programa Estado Nacional de TVN, Tohá apuntó que ella no estaría de acuerdo que el candidato del sector “fuera una persona que va a ir a defender que en Venezuela sí estuvieron bien contados los votos”.

“Esa es otra historia. Y esa historia yo no la quiero para Chile, ni la quiero para que nuestro sector la promueva. Habría un debate y habría que ver, prque yo creo que este no es un problema que tenga yo. Este es un problema que tiene todo el sector (...) No me acomoda esa situación. Tendría que haber un cambio en la postura (de Daniel Jadue)”, remarcó.

En conversación con Radio Universo, Vodanovic sostuvo que “los candidatos son candidatos de los partidos. Entonces, aquí nosotros tenemos que respetar lo que hagan los partidos”.

En ese sentido, la timonel del PS recalcó que, de acuerdo a lo que se ha conversado en el sector, “el criterio es que va a haber unas bases programáticas que son en base a valores y principios” y el que “no firme eso, el que no esté dispuesto a aquello, el partido que no adhiera a eso, o el independiente que es invitado y no adhiere a aquello, no puede ser candidato”.

Y luego recalcó: “Pero yo no soy adivina, no puedo saber qué es lo que va a hacer el Partido Comunista, y a priori yo no veto a nadie, porque nosotros somos parte de una alianza de gobierno, somos parte de una coalición hoy día, y me parece que si queremos tener buenos resultados electorales en el futuro, particularmente en materia parlamentaria, tenemos que ser capaces de construir la unidad. Y la unidad no se construye vetando a nadie”.

Asimismo, la senadora planteó que el sector no debería cerrarse a la posibilidad de invitar a independientes a participar de la primaria del progresismo, y nombró como una posible carta a Marco Enríquez-Ominami. Eso sí, enfatizó que es un escenario que no ha sido discutido entre los presidentes de partido.